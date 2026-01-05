https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jeden-nazev-sedm-druhu-vedci-odhalili-chyby-ve-svetovych-sbirkach
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jeden název, sedm druhů: Vědci odhalili chyby ve světových sbírkách

5.1.2026 03:12 | PRAHA (Ekolist.cz) | Miroslava Dvořáková
Pleurophragmium parvisporum pod mikroskopem.
Pleurophragmium parvisporum pod mikroskopem.
Foto | M. Réblová / Botanický ústav AV ČR
Mykologové z Botanického ústavu Akademie věd ČR a spolupracujících institucí popsali pozoruhodný případ, který dokládá, že i dobře spravované veřejné sbírky mikroorganismů mohou ukrývat systematické omyly. Studie, publikovaná v prestižním mezinárodním časopise IMA Fungus, odhalila, že sedm kmenů uložených v mezinárodní sbírce pod stejným druhovým názvem představuje ve skutečnosti sedm geneticky i morfologicky odlišných druhů hub, náležejících do čtyř různých řádů a tří tříd v rámci oddělení Ascomycota.
 
Veřejné sbírky živých kultur hub hrají klíčovou roli v mykologickém výzkumu, protože slouží jako zdroje referenčního materiálu pro studium evoluce, ekologie, biotechnologie i patologie. Navazují na ně databáze, hodnocení biodiverzity, červené seznamy, atlasy, určovací klíče a monografie, které jsou veřejně dostupné a představují důležitý zdroj informací pro široké spektrum vědeckých i praktických aplikací.

Sbírky jsou běžně využívány s předpokladem, že uložené kmeny jsou správně určeny, zejména pokud jsou přiřazeny ke známým druhům. V současnosti je již běžné, že pro každý nově uložený kmen je určena jeho DNA, která funguje jako unikátní genetický čárový kód. Na základě DNA lze poté ověřit identitu konkrétních kmenů, pokud existuje typový nebo jiný referenční materiál. Pokud takové informace nejsou dostupné, nebo v případech, kdy byly kmeny určovány před nástupem molekulárních metod, byla identifikace založena především na morfologii.

Pleurophragmium parvisporum tvoří na povrchu dřeva tmavé, okem viditelné kolonie, složené ze vzpřímených vláken (tzv. konidioforů) nesoucích výtrusy.
Pleurophragmium parvisporum tvoří na povrchu dřeva tmavé, okem viditelné kolonie, složené ze vzpřímených vláken (tzv. konidioforů) nesoucích výtrusy.
Foto | M. Réblová / Botanický ústav AV ČR

Analýza autorů ukazuje, že morfologické znaky, pokud jsou nesprávně interpretovány, mohou zakrýt skutečné evoluční vztahy mezi druhy. Studie zároveň potvrzuje, že i přes veškerou péči, kterou sbírky uloženým mikroorganismům věnují, historické chyby v identifikaci přetrvávají a mohou vést k dlouhodobým nepřesnostem, pokud nejsou ověřeny pomocí moderních metod.

Autoři zjistili, že ze sedmi uložených kmenů druhu Pleurophragmium parvisporum pouze jediný odpovídá původnímu určení, zatímco ostatní představují nové nebo již známé, avšak nesprávně určené druhy. Kombinací molekulárně-biologických analýz DNA, biogeografických dat a klasických mikroskopických pozorování se podařilo ověřit identitu jednotlivých kmenů, detailně popsat jejich morfologii a zmapovat jejich celosvětové rozšíření. Na základě těchto výsledků bylo popsáno pět nových druhů a jeden nový rod a zároveň revidováno a sjednoceno vymezení rodů Pleurophragmium a Neomyrmecridium.

„Naše výsledky ukazují, že i v renomovaných sbírkách mohou být pod jedním názvem uchovávány geneticky nepříbuzné organismy. Bez rutinního ověřování morfologie a porovnání DNA může docházet k přenosu chyb. Každý takový omyl může ovlivnit další výzkum, protože tyto kmeny slouží jako referenční materiál,“ říká Martina Réblová z Botanického ústavu AV ČR.

Závěrem studie upozorňuje na potřebu pravidelného ověřování starších izolátů uložených ve veřejných sbírkách, zejména těch, které byly identifikovány před nástupem molekulárních metod, a zdůrazňuje význam kombinace klasických a moderních přístupů při studiu diverzity.

Více informací: Réblová M., Nekvindová J., Bauchová L. & Hernández-Restrepo M. (2025). IMA Fungus: Pleurophragmium parvisporum: One name, seven stories – a case highlighting the need for verification of strains from public culture collections.

reklama
 
foto - Dvořáková Miroslava
Miroslava Dvořáková
Autorka je pracovnice Botanického ústavu AV ČR.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Leknín trpasličí Foto: D. Kubala Zoo Ostrava Vzácný leknín trpasličí obohatil sbírku ostravské zoo. Neobvyklý druh potřebuje mělké bahno a kořeny v teple ječmen Foto: Frederick Lang Jr. Flickr Olomoučtí vědci odhalili dálkové ovládání genů v ječmeni, pomůže to šlechtění Růst rostlin výrazně ovlivňují těkavé látky, které produkují bakterie Foto: Mendelova univerzita v Brně Růst rostlin ovlivňují těkavé látky, které produkují bakterie, zjistili vědci
Další články autora |
Lišejník Erythricium aurantiacum Foto: Alexis Wikimedia Commons Pražské oázy biodiverzity: I v hlavním městě lze stále objevovat v Česku dosud neznámé lišejníky Kosmatcovníky mají atraktivní květy a snadno se vegetativně rozrůstají. Foto: Ana Novoa Botanický ústav AV ČR Sociální sítě pomáhají vědcům sledovat invazní rostliny napříč kontinenty Houba Thalassodendromyces purpureus Foto: M. Vohník Botanický ústav AV ČR Čeští vědci objevili nové houby. Žijí v prostředí s vysokým obsahem soli - mořské trávě a slané půdě v západních Čechách

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist