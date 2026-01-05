Jeden název, sedm druhů: Vědci odhalili chyby ve světových sbírkách
Sbírky jsou běžně využívány s předpokladem, že uložené kmeny jsou správně určeny, zejména pokud jsou přiřazeny ke známým druhům. V současnosti je již běžné, že pro každý nově uložený kmen je určena jeho DNA, která funguje jako unikátní genetický čárový kód. Na základě DNA lze poté ověřit identitu konkrétních kmenů, pokud existuje typový nebo jiný referenční materiál. Pokud takové informace nejsou dostupné, nebo v případech, kdy byly kmeny určovány před nástupem molekulárních metod, byla identifikace založena především na morfologii.
Analýza autorů ukazuje, že morfologické znaky, pokud jsou nesprávně interpretovány, mohou zakrýt skutečné evoluční vztahy mezi druhy. Studie zároveň potvrzuje, že i přes veškerou péči, kterou sbírky uloženým mikroorganismům věnují, historické chyby v identifikaci přetrvávají a mohou vést k dlouhodobým nepřesnostem, pokud nejsou ověřeny pomocí moderních metod.
Autoři zjistili, že ze sedmi uložených kmenů druhu Pleurophragmium parvisporum pouze jediný odpovídá původnímu určení, zatímco ostatní představují nové nebo již známé, avšak nesprávně určené druhy. Kombinací molekulárně-biologických analýz DNA, biogeografických dat a klasických mikroskopických pozorování se podařilo ověřit identitu jednotlivých kmenů, detailně popsat jejich morfologii a zmapovat jejich celosvětové rozšíření. Na základě těchto výsledků bylo popsáno pět nových druhů a jeden nový rod a zároveň revidováno a sjednoceno vymezení rodů Pleurophragmium a Neomyrmecridium.
„Naše výsledky ukazují, že i v renomovaných sbírkách mohou být pod jedním názvem uchovávány geneticky nepříbuzné organismy. Bez rutinního ověřování morfologie a porovnání DNA může docházet k přenosu chyb. Každý takový omyl může ovlivnit další výzkum, protože tyto kmeny slouží jako referenční materiál,“ říká Martina Réblová z Botanického ústavu AV ČR.
Závěrem studie upozorňuje na potřebu pravidelného ověřování starších izolátů uložených ve veřejných sbírkách, zejména těch, které byly identifikovány před nástupem molekulárních metod, a zdůrazňuje význam kombinace klasických a moderních přístupů při studiu diverzity.
Více informací: Réblová M., Nekvindová J., Bauchová L. & Hernández-Restrepo M. (2025). IMA Fungus: Pleurophragmium parvisporum: One name, seven stories – a case highlighting the need for verification of strains from public culture collections.
