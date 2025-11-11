https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rust-rostlin-ovlivnuji-tekave-latky-ktere-produkuji-bakterie-zjistili-vedci
Růst rostlin ovlivňují těkavé látky, které produkují bakterie, zjistili vědci

11.11.2025 10:41 | BRNO (ČTK)
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně
Vědci z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s kolegy z Německa identifikovali těkavé látky, které uvolňují bakterie a podporují růst rostlin a odolnost. Objev by mohl přispět v udržitelném zemědělství a ekologii. Univerzita o tom informovala na svém webu. Ve výzkumu budou vědci ještě pokračovat.
 
Vědecký tým se zaměřil na roli těkavých organických látek, které slouží jako takzvané signální molekuly mezi bakteriemi a rostlinami. Rostliny v reakci na tyto signální molekuly mění složení látek vylučovaných kořeny do půdy a zároveň tlumí tvorbu obranných molekul. To ovlivňuje, jak snadno se bakterie mohou na kořenech usadit a vytvořit s rostlinou vzájemně prospěšné interakce.

Dosavadní výzkumy většinou zkoumaly jednotlivé bakteriální kmeny a jejich těkavé látky. Nový projekt se zaměřil na složité interakce v celých bakteriálních komunitách. "Komunity ovlivňují růst rostlin, ale nikdo nevěděl, jaké látky bakterie vylučují. Nám se tyto těkavé látky produkované bakteriemi podařilo identifikovat. Když byly následně tyto látky aplikovány k rostlinám, zjistilo se, že zvyšují jejich růst i možnou odolnost," uvedl Miroslav Berka z Ústavu molekulární biologie a radiobiologie univerzity.

Vědci objevili řadu sloučenin ovlivňujících rostliny, včetně těkavých sirných sloučenin, které mají výrazný stimulační účinek. Objev může podle nich přispět k dalšímu rozvoji udržitelných a ekologicky šetrných zemědělských postupů.

"Otevírá to nové možnosti pro využití těchto poznatků v udržitelném zemědělství i ekologii. Výsledky se mohou například uplatnit při snižování aplikace pesticidů v přírodě," uvedl Berka. Doplnil, že ve výzkumu budou vědci pokračovat. Zajímá je, jak přesně jednotlivé látky na rostliny působí, nebo to, zda se látky dají samostatně aplikovat na pole.

