Růst rostlin ovlivňují těkavé látky, které produkují bakterie, zjistili vědci
Dosavadní výzkumy většinou zkoumaly jednotlivé bakteriální kmeny a jejich těkavé látky. Nový projekt se zaměřil na složité interakce v celých bakteriálních komunitách. "Komunity ovlivňují růst rostlin, ale nikdo nevěděl, jaké látky bakterie vylučují. Nám se tyto těkavé látky produkované bakteriemi podařilo identifikovat. Když byly následně tyto látky aplikovány k rostlinám, zjistilo se, že zvyšují jejich růst i možnou odolnost," uvedl Miroslav Berka z Ústavu molekulární biologie a radiobiologie univerzity.
Vědci objevili řadu sloučenin ovlivňujících rostliny, včetně těkavých sirných sloučenin, které mají výrazný stimulační účinek. Objev může podle nich přispět k dalšímu rozvoji udržitelných a ekologicky šetrných zemědělských postupů.
"Otevírá to nové možnosti pro využití těchto poznatků v udržitelném zemědělství i ekologii. Výsledky se mohou například uplatnit při snižování aplikace pesticidů v přírodě," uvedl Berka. Doplnil, že ve výzkumu budou vědci pokračovat. Zajímá je, jak přesně jednotlivé látky na rostliny působí, nebo to, zda se látky dají samostatně aplikovat na pole.
