Vědci zkoumají květinu, která by mohla pomoct zemědělství za sucha
Chile čelí rostoucím problémům s vodou a Světový institut pro výzkum zdrojů (World Resources Institute) řadí zemi mezi státy nejvíce ohrožené nedostatkem vody. Studie varují před extrémním suchem, které by mělo nastat v úrodném údolí v centrální části Chile v době okolo roku 2050. Údolí je klíčové pro export zemědělských výrobků jako je víno, ovoce a živočišné výrobky.
Co podle Orellanaové dělá pouštní květinu výjimečnou, je její schopnost přepínat mezi různými typy fotosyntézy, což z ní činí vhodnou rostlinu pro extrémní podmínky. Když rostlina čelí stresu z důvodu sucha, intenzivního slunečního záření nebo slanosti, aktivuje metodu šetřící vodu, která se jmenuje CAM fotosyntéza. Když se podmínky zlepší, květina se vrátí k běžnějšímu druhu fotosyntézy, takzvané C3 fotosyntéze. "Tato flexibilita z ní činí skvělý subjekt pro studium toho, jak geny řídí tyto změny," dodala Orellanaová.
