https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reuters-vedci-zkoumaji-kvetinu-ktera-by-mohla-pomoct-zemedelstvi-za-sucha
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vědci zkoumají květinu, která by mohla pomoct zemědělství za sucha

13.10.2025 19:55 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Marcelo Bustamante / Flickr
Na nejsušší poušti světa Atacama v Chile vědci zkoumají malou odolnou rostlinu. Mohla by totiž ukrývat genetické informace, které by mohly pomoci zemědělským plodinám odolávat v sušších podmínkách způsobených globální změnou klimatu, píše agentura Reuters. Rostlina Cistanthe (Calandrinia) longiscapa kvete v době vzácných atacamských dešťů a vytváří mozaiku barev, které se přezdívá kvetoucí poušť.
 
Tým výzkumníků z chilské Univerzity Andrése Bella provádí genetické sekvenování rostliny s cílem odhalit vlastnosti, které umožňují fuchsiově zbarvenému květu přežít nedostatek vody a extrémní teplotní výkyvy v jednom z nejdrsnějších prostředí na planetě. Cílem výzkumu je předat odolnost vůči suchu jiným plodinám. "S klimatickými změnami se sucho stává obrovským problémem pro zemědělství naší země," řekla Ariely Orellanaová, ředitelka univerzitního Centra biotechnologie rostlin. "Potřebujeme rostliny, které budou odolné vůči suchu," dodala.

Chile čelí rostoucím problémům s vodou a Světový institut pro výzkum zdrojů (World Resources Institute) řadí zemi mezi státy nejvíce ohrožené nedostatkem vody. Studie varují před extrémním suchem, které by mělo nastat v úrodném údolí v centrální části Chile v době okolo roku 2050. Údolí je klíčové pro export zemědělských výrobků jako je víno, ovoce a živočišné výrobky.

Co podle Orellanaové dělá pouštní květinu výjimečnou, je její schopnost přepínat mezi různými typy fotosyntézy, což z ní činí vhodnou rostlinu pro extrémní podmínky. Když rostlina čelí stresu z důvodu sucha, intenzivního slunečního záření nebo slanosti, aktivuje metodu šetřící vodu, která se jmenuje CAM fotosyntéza. Když se podmínky zlepší, květina se vrátí k běžnějšímu druhu fotosyntézy, takzvané C3 fotosyntéze. "Tato flexibilita z ní činí skvělý subjekt pro studium toho, jak geny řídí tyto změny," dodala Orellanaová.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ozimá pšenice Foto: CropShot Flickr Česko posílá do globálního úložiště na Špicberkách 150 vzorků semen Mikroskopické houby izolované z kořenů rostlin v přírodě a kultivované na miskách v laboratoři. Foto. Zuzana Antalová Ústav experimentální botaniky AV ČR 4 Češi a Korejci budou spolupracovat na získávání důležitých látek z rostlin pomocí umělé inteligence Huseníček rolní Foto: Dean Morley Flickr Vědci: Rostliny uvažují jako architekti, aby si zajistily dostatek vody

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pe

Petr

13.10.2025 21:12
To je skvělé. Místo aby se zkoumalo jak nezpůsobovat sucho a co dělat aby nevznikalo, tak hledáme způsoby jak se suchem vydržet, abychom nemuseli nic měnit a v klidu mohli sucho vytvářet svojí činností dál.
Odpovědět

Nejčtenější články

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 29

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 39

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 8

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 32
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist