Botanická zahrada hl. m. Prahy otevřela novou expozici, mapuje evoluci rostlin
Stezka vznikla podél spojovací cesty mezi skleníkem Fata Morgana a venkovními expozicemi. Její první část se například zaměřuje na nekvetoucí rostliny, od řas přes přesličky až po jehličnany. Druhá část pak návštěvníkům přiblíží jeden z nejvýznamnějších evolučních kroků, vznik květu. Součástí expozice je i jezírko věnované vývoji a rozmanitosti vodních rostlin.
"Expozice je zvláštní tím, že se věnuje rostlinám, které vyhynuly, a jejich žijícím příbuzným. Návštěvníci se na ní například dozví, která rostlina jako první na světě osídlila souš nebo jaké inovace musely rostliny vytvořit, aby byly schopny vytvářet semena," popsala metodička pro vzdělávání Eva Novozámská.
Součástí expozice jsou i příběhy z deníku fiktivního badatele Bohuslava "Borka" Kameníka, jehož postava je inspirována významnými osobnostmi české paleobotaniky. Jeho deníkové zápisky informují návštěvníky o změnách klimatu, geologických podmínkách i formách života v průběhu stovek milionů let.
"Novou expozicí chceme zájemcům nabídnout možnost podívat se na rostliny v širších souvislostech. A uvědomit si, jak mimořádně dlouhý a dynamický je jejich vývoj, v rámci něhož formovaly podobu Země dávno před člověkem. A že dodnes jsou základem života, jak jej známe," řekl ředitel Botanické zahrady Bohumil Černý.
V navazující letní výstavě Rostlinná odysea v Ornamentální zahradě si návštěvníci budou moci prohlédnout například 3D modely lebek býložravých dinosaurů, přibližující vztah mezi dávnou vegetací a živočichy nebo zkameněliny rostlin. Vznikla ve spolupráci s Dinosauria Museum Prague a bude otevřená do 20. září, vždy od úterý do neděle mezi 09.00 až 19.00.
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