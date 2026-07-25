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Národní zemědělské muzeum výstavou ukazuje psa jako pomocníka při chovu stád

25.7.2026 16:21 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jeanne Menjoulet / Flickr.com
Pasteveckým, ovčáckým a honáckým psům se věnuje nová výstava pražského Národního zemědělského muzea. Pes je podle ní nejstarším pomocníkem člověka při chovu hospodářských zvířat. Výstava nazvaná Pes: odvěký pomocník stád mapuje historii, ukazuje současnost a věnuje se roli psa při aktuálním návratu velkých šelem do přírody. Veřejnost může expozici vidět do 10. ledna 2027.
 
Ředitel muzea Zdeněk Novák připomněl, že letošní rok OSN věnovala pastvinám a pastevcům. Zemědělské muzeum se k němu připojuje důrazem na psy. "Téma psa jako pomocníka stád se na samostatné výstavě v ČR objevuje vůbec poprvé," uvedl Novák. Ke vzniku expozice ve třetím patře muzejní budovy na pražské Letné přispěla Českomoravská kynologická unie (ČMKU) a spolek Rok s pastevcem.

Podle kurátorky Zdeňky Nezmeškalové psí plemena vznikala při práci v terénu. "Psi se v průběhu historie specializovali na různé druhy práce, pomáhali při vedení i ochraně stád a podle náročnosti a typu práce se postupně vyvíjela specializovaná plemena, jak je známe dnes," uvedla Nezmeškalová.

Výstava rozlišuje mezi pasteveckými, ovčáckými a honáckými psy. Pastevečtí psi se stávají nepostradatelnými pomocníky při dnešní ochraně hospodářských zvířat, u stáda jsou na rozdíl od člověka trvale. Mnozí dnešní chovatelé tak kombinují jejich práci s moderními technologiemi, vzdálenou kontrolou.

Ovčácké psy dnes využívají také záchranáři a bezpečnostní složky. Hlavním úkolem honáckých psů bylo nasměrovat stádo správným směrem a udržet ho v pohybu,

Výstava se věnuje rovněž salašnictví, fenoménu z Beskyd. Vidět lze tradiční vybavení koliby, preparované exempláře ovcí a vlka. Těžištěm výstavy jsou fotografie psů od domácích i zahraničních autorů a vysvětlující texty.

Návštěvníci se prostřednictvím filmových projekcí mohou seznámit s podobami práce psů u stád, a to v historii i dnes. V posledních dvou staletích role psa při ochraně stád téměř vymizela, nyní se obnovuje.

Podle Vladimíry Tiché z ČMKU pes provází člověka dlouho, ale lidé dnes často chybují výběrem nevhodného plemena. "Odhaduje se, že v ČR je 2,5 milionu psů," řekla Tichá.

V muzeu také pokračují výstavy Fotosyntéza a Žatec a krajina žateckého chmele.

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