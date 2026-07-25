Národní zemědělské muzeum výstavou ukazuje psa jako pomocníka při chovu stád
Podle kurátorky Zdeňky Nezmeškalové psí plemena vznikala při práci v terénu. "Psi se v průběhu historie specializovali na různé druhy práce, pomáhali při vedení i ochraně stád a podle náročnosti a typu práce se postupně vyvíjela specializovaná plemena, jak je známe dnes," uvedla Nezmeškalová.
Výstava rozlišuje mezi pasteveckými, ovčáckými a honáckými psy. Pastevečtí psi se stávají nepostradatelnými pomocníky při dnešní ochraně hospodářských zvířat, u stáda jsou na rozdíl od člověka trvale. Mnozí dnešní chovatelé tak kombinují jejich práci s moderními technologiemi, vzdálenou kontrolou.
Ovčácké psy dnes využívají také záchranáři a bezpečnostní složky. Hlavním úkolem honáckých psů bylo nasměrovat stádo správným směrem a udržet ho v pohybu,
Výstava se věnuje rovněž salašnictví, fenoménu z Beskyd. Vidět lze tradiční vybavení koliby, preparované exempláře ovcí a vlka. Těžištěm výstavy jsou fotografie psů od domácích i zahraničních autorů a vysvětlující texty.
Návštěvníci se prostřednictvím filmových projekcí mohou seznámit s podobami práce psů u stád, a to v historii i dnes. V posledních dvou staletích role psa při ochraně stád téměř vymizela, nyní se obnovuje.
Podle Vladimíry Tiché z ČMKU pes provází člověka dlouho, ale lidé dnes často chybují výběrem nevhodného plemena. "Odhaduje se, že v ČR je 2,5 milionu psů," řekla Tichá.
V muzeu také pokračují výstavy Fotosyntéza a Žatec a krajina žateckého chmele.
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