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V chomutovském zooparku probíhá první výstava kudlanek v Česku

26.7.2026 15:19 | CHOMUTOV (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Antje Schultner / Flickr
V Zooparku Chomutov začala výstava kudlanek. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů lidé uvidí v bývalém hostinci U Pratura, který je po částečné opravě. Hmyz z různých koutů světa tam bude vystavený tři týdny. Novinářům to řekl ředitel zooparku Vít Lukáš, podle kterého jde o první výstavu kudlanek v Česku.
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Výstava představí zhruba 70 jedinců kudlanek. "Máme kudlanky v podstatě z celého světa," uvedl zoolog Ondřej Vácha. Více než polovina vystavených kudlanek ještě není dospělá, a tak ještě vyrostou. Nejmenší druh dosáhne velikosti od 1,5 do dvou centimetrů, naopak největší může měřit i více než 15 centimetrů.

"Jedna z těch nejzajímavějších je Hierodula pulchripes. Je to zajímavá mohutná kudlanka, která má poměrně dost fialových odlesků na křídlech a na nohách," uvedl zoolog. Hmyz podle něj upoutá oko návštěvníka a navíc patří mezi méně obvykle chované druhy. V teráriích je také kudlanka korunková, která je označovaná veřejností za nejkrásnější kudlanku.

Mezi vystavenými kudlankami bude i jediný v Česku žijící druh, kudlanka nábožná. Česká společnost entomologická ji prohlásila hmyzem letošního roku. V budoucnu se do Česka mají šanci dostat další dva druhy kudlanek. Na jejich šíření má vliv teplejší klima. I místa výskytu kudlanky nábožné se na našem území rozšířila. Dříve byla na jihu země, v současnosti je možné ji zahlédnout i v Ústeckém kraji.

Poselstvím výstavy je podle ředitele ukázat veřejnosti různé druhy živočichů a představit ochranářské projekty. Zoopark chystá další krátkodobé výstavy. "Velká část naší zoologické sbírky je tvořená savci, máme tady hodně druhů ptáků, máme tady naše terárium, ale chceme celkově lidem ukázat, jak fascinující je také svět bezobratlých živočichů, plazů, obojživelníků," nastínil Lukáš. Do budoucna zoopark chystá v bývalém hostinci vybudovat kavárnu s veřejnými toaletami. V patře jsou byty, které budou využívat zaměstnanci.

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