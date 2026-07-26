V chomutovském zooparku probíhá první výstava kudlanek v Česku
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"Jedna z těch nejzajímavějších je Hierodula pulchripes. Je to zajímavá mohutná kudlanka, která má poměrně dost fialových odlesků na křídlech a na nohách," uvedl zoolog. Hmyz podle něj upoutá oko návštěvníka a navíc patří mezi méně obvykle chované druhy. V teráriích je také kudlanka korunková, která je označovaná veřejností za nejkrásnější kudlanku.
Mezi vystavenými kudlankami bude i jediný v Česku žijící druh, kudlanka nábožná. Česká společnost entomologická ji prohlásila hmyzem letošního roku. V budoucnu se do Česka mají šanci dostat další dva druhy kudlanek. Na jejich šíření má vliv teplejší klima. I místa výskytu kudlanky nábožné se na našem území rozšířila. Dříve byla na jihu země, v současnosti je možné ji zahlédnout i v Ústeckém kraji.
Poselstvím výstavy je podle ředitele ukázat veřejnosti různé druhy živočichů a představit ochranářské projekty. Zoopark chystá další krátkodobé výstavy. "Velká část naší zoologické sbírky je tvořená savci, máme tady hodně druhů ptáků, máme tady naše terárium, ale chceme celkově lidem ukázat, jak fascinující je také svět bezobratlých živočichů, plazů, obojživelníků," nastínil Lukáš. Do budoucna zoopark chystá v bývalém hostinci vybudovat kavárnu s veřejnými toaletami. V patře jsou byty, které budou využívat zaměstnanci.
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