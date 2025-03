Botanická zahrada Praha letos představí téma vábení v rostlinné říši

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Botanická zahrada Praha

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Botanická zahrada v pražské Troji letos návštěvníkům představí téma vábení v přírodě. Letošní sezonu zahrada zahájí výstavou orchidejí, které vábí své opylovače. Pro veřejnost se výstava otevře od pátku. Zájemci se letos mohou těšit také na výstavu motýlů nebo masožravých rostlin. Navštívit mohou lidé rovněž expozice. Ředitel Botanické zahrady Praha to dnes řekl novinářům při příležitosti zahájení letošní sezony."Máme letošní téma vábení, a proto jsme na zahájení vybrali orchideje, které jsou mistryně v tom, jak mají vábit své opylovače," řekl Černý. Na výstavu orchidejí mohou lidé přijít od 7. března do skleníku Fata Morgana, tam mohou spatřit podle Černého tisíce těchto rostlin. Výstava návštěvníky seznámí právě s technikami orchidejí k opylování. Mezi opylovače orchidejí patří například včely, čmeláci, vosy, motýli, můry a další hmyz, ale také ptáci, jako třeba v tropických oblastech Ameriky kolibříci, v Asii a Austrálii pestrobarevní strdimilové, sýkavky a kystráčci. Výstava potrvá do 23. března.

Na představení orchidejí v dubnu naváže výstava motýlů, která je podle Černého oblíbená, a v červnu začne výstava masožravých rostlin. "Téma vábení je protknuto i říší motýlů a potom masožravé rostliny, kde lidé uvidí, jak vznikají interakce mezi živočichem a rostlinou. A jak se stanou například brouci nebo mouchy kořistí," popsal Černý.

Návštěvníci se mohou letos těšit i na expozice, které zahrada vybudovala v loňském roce, a to například o evoluci rostlin. "To je takový příběh, jak se odehrával vývoj těl organismů z rostlinné říše," řekl Černý. Zájemci mohou navštívit i expozici mlžných japonských lesů nebo expozici o ohrožených druzích v české přírodě s názvem Archa Bohemica.

Pražská botanická zahrada v Troji zaznamenala za loňský rok nejvyšší návštěvnost za dobu svého fungování, zavítalo do ní 415 000 lidí, zhruba o 2000 více než v roce 2023. Botanická zahrada byla založena v roce 1969. Přes 20 let ji veřejnost mohla navštívit jen ve dnech otevřených dveří, celoročně přístupná je od srpna 1992. Venkovní expozice se rozkládají na ploše téměř 25 hektarů. V areálu mohou návštěvníci vidět 15.000 druhů stromů a květin. V 90. letech zahrada získala do správy památkově chráněnou vinici svaté Kláry, kterou mohou zájemci navštívit každý den.

reklama