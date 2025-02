Botanická zahrada v Liberci chce zařadit své masožravky do národní sbírky

Foto | Dana Turoňová / AOPK ČR Zahrada se díky zkušenostem svých zahradníků v tomto směru letos navíc zapojí do záchranného programu kriticky ohrožené masožravé rostliny tučnice české, která roste jen na Českolipsku.

Botanická zahrada v Liberci chce zařadit svoji kolekci masožravých rostlin na seznam národní sbírky rostlin, který od roku 2023 vytváří Unie botanických zahrad ČR. Liberecká zahrada na něm zatím nemá žádnou ze svých sbírek a masožravky patří mezi její chlouby. Novináře o tom informoval ředitel zahrady Václav Lenk."Botanická zahrada v Liberci historicky je spjata s masožravými rostlinami. Předchozí pan ředitel (Miloslav Studnička) tuto skupinu preferoval a měl tam i zásluhy, co se týká popisu nových rostlin. Takže si myslím, že naše sbírky jsou v podstatě na to připravené. Do budoucích let budeme se snažit samozřejmě registrovat další skupiny rostlin," řekl Lenk.

Masožravé rostliny patří k hlavním lákadlům liberecké botanické zahrady, která má pro ně vyčleněný jeden pavilon. Expozice ve středu pavilonu napodobuje močál jihovýchodu USA s porosty špirlic a v dalších částech nabízí okénka i do jiných domovů masožravých rostlin, jako jsou mexické mokvavé skály, stolové hory ve Venezuele nebo tropický deštný les ostrovů indomalajské oblasti.

Na seznamu národní sbírky rostlin jsou zatím význačné kolekce ze 13 veřejných i soukromých zahrad v ČR, květena Krkonoš a růže Výstaviště Flora v Olomouci. Případné zařazení liberecké kolekce masožravých rostlin na tento seznam vnímá Lenk nejen jako ocenění, ale i závazek. "Budeme se zavazovat k tomu, že jednak ty sbírky budou přístupné, pokud někdo bude chtít dělat nějaký výzkum na této skupině rostlin. To znamená, pokud někdo požádá o přístup do národní sbírky, tak se dostane i do zázemí, které není návštěvnicky přístupné. A pro nás to znamená závazek i v tom, že se budeme ty sbírky snažit stále držet v té kvalitě," dodal.

Botanické zahradě v Liberci se i v posledních letech daří obohacovat kolekci masožravých rostlin o další druhy. Mezi nejvzácnější přírůstky patří láčkovky, které nemají ani český název. Jde o Nepenthes clipeat, což je kriticky ohrožený druh, který se vyskytuje jen na horních svazích žulové hory Kelam v indonéském Západním Kalimantanu na Borneu.

Zahrada se díky zkušenostem svých zahradníků v tomto směru letos navíc zapojí do záchranného programu kriticky ohrožené masožravé rostliny tučnice české, která roste jen na Českolipsku. "Máme povolení sběru semen tučnice české na Českolipsku a letos plánujeme nastartovat záchranný program," uvedl Lenk.

Téma masožravých rostlin chce zahrada letos zařadit i do nabídky svého edukačního oddělení. "Budeme připravovat pro děti, ať už to jsou mateřské školy nebo první stupeň základních škol, program o masožravých rostlinách. Protože co si budeme říkat, pro ty děti je to něco zajímavého. Je to takovým tím nádechem trošku tajemna a nějakého akčního dění, protože jinak ty rostliny působí dost staticky," dodal ředitel.

