Botanik: Cizokrajné rostliny mohou mít problém zvládat nynější noční mrazy

Anyr 22.4.2024 20:16

Jedině dobrá zpráva. Do ČR - a to i do českých zahrad - patří co nejvíce českých rostlin. Však co je špatného na máčce, bělotrnu, udatně lesní, konvalince, zvoncích, kypreji vrbici, kosatci žlutém i sibiřském? A česká lilie zlatohlavá? V pohodě jsou i botanické pivoňky, přirozeně rostoucí mj. v Rakousku. Doplňte to krásnými keři, třeba klokočem nebo kalinou, dřínem nebo brslenem, a je to.

Stačí jen hledat. Existuje spousta krásných českých trvalek, v botanické i šlechtěné formě. Příroda bude naprosto spokojená a člověk také.



Btw, co do mrazů - takový dub letní je na mráz také pěkná citlivka. Je to tři roky zpět, co těm u nás (Podkrkonoší) zčernala většina listů, a to bylo jen mínus dva přes jednu noc :)

