Bouřky a deště zvýraznily regionální rozdíly ve míře sucha, situace se zhorší

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Bouřky a deště v posledním týdnu zvýraznily regionální rozdíly mezi různými částmi Česka v míře půdního sucha. Zatímco někde od minulé neděle do soboty napršelo i kolem 100 milimetrů srážek, na řadě míst pršelo minimálně a na Moravě napršelo nejvýše 15 milimetrů za celý týden.Momentální situace ještě není od průměrného stavu v letech 1961 až 2015 výrazně horší. S ohledem na přetrvávající velmi teplé a srážkově chudé počasí ale odborníci z projektu Intersucho očekávají, že v dalších dnech se bude situace zhoršovat a za týden by suchem měla trpět pětina území. Vyplývá to z dnes zveřejněných informací

Nízká úroveň půdní vláhy je citelná na většině území republiky, jde však o stav, který je koncem srpna poměrně běžný. I proto třemi nejhoršími stupni sucha z pěti trpí jen 0,6 procenta území. Při pohledu na mapu nasycení půdy je však zřejmé, že již brzy nebudou mít rostliny v některých regionech vodu kde brát. Například na Znojemsku, Třebíčsku či Hodonínsku, ale také v západní části Plzeňska, na Táborsku či na horním toku Moravy v podhůří Jeseníků.

Naopak vydatné deště výrazně dosytily půdu do hloubky jednoho metru v centrální části Šumavy, v Jizerských horách a značné části Královéhradeckého kraje, severní části Jeseníků a východní části Beskyd.

"Podle aktuálních modelů se s příliš velkým množstvím srážek v dalších deseti dnech nepočítá. Na velké části území nemusí dokonce vůbec pršet. Teploty budou zase stoupat a od středy do pátku čekáme hodnoty nad 30 stupňů Celsia. Poté se mírně ochladí na letní teploty. S tímto předpokladem lze očekávat postupné zhoršování půdního sucha. Hlavně ve vrstvě do 40 centimetrů bude docházet k postupnému vysušování. V hlubších vrstvách bude přetrvávat současný nepříliš dobrý stav," komentovali vědci předpokládaný vývoj.

Na sklizeň řepky a obilovin už sucho dopad prakticky nemělo, ale nyní je problémem tam, kde mají zemědělci ještě na polích například kukuřici. Na jihu jižní Moravy uschla část porostů kukuřice na siláž, někteří sedláci ji však stihli do poloviny srpna sklidit.

reklama