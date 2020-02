Brabec podepsal vyhlášku o novém vymezení zón v NP Šumava

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | twitter.como Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podepsal vyhlášku o nové zonaci Národního parku Šumava, platit bude od 1. března. / Ilustrační foto

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podepsal vyhlášku o nové zonaci Národního parku Šumava, platit bude od 1. března. Uvedl to včera na twitteru . Park bude rozdělen do čtyř sekcí s různým režimem ochrany. Nové rozčlenění do zón by mělo platit 15 let. Nahradí současné členění, která má tři zóny. Jihočeský kraj, který měl k vyhlášce připomínky, rozhodnutí ministerstva nepřekvapilo.

"Podepsal jsem vyhlášku o nové zonaci Národního parku Šumava. Platit bude od 1. března. Na 15 let, doufám, přinese do parku klid a stabilitu a jasná pravidla pro správu Národního parku Šumava, obce i vlastníky lesů, jak v národním parku pečovat o naši nejcennější přírodu," uvedl ministr.

Vyhláška rozděluje šumavský národní park do čtyř sekcí. Přírodní zóna vznikne na 27,7 procenta plochy a ponechá se pouze přírodním procesům. Zóna přírodě blízká počítá s minimálním zásahem lidí a zabere 24,6 procenta. Poté je zóna soustředěné péče s více než 46 procenty, nejmenší území je vyčleněno pro takzvanou kulturní krajinu. Bude se rozkládat na 1,2 procenta území parku a nacházejí se v ní hlavně zastavěné a zastavitelné lokality.

Krajský soud v Českých Budějovicích loni odmítl žalobu Jihočeského kraje na ministerstvo životního prostředí a Správu Národního parku Šumava. Kraj tvrdil, že ho instituce z jednání o novém rozčlenění zón prakticky vyloučily. Jihočeský kraj v meziresortním řízení navrhl sedm připomínek, které se týkaly například chyb v procesu zonace, péče o lesy nebo absence zásad péče o park.

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) včera na dotaz novinářů uvedla, že ji schválení zonace nepřekvapuje. "Ministerstvo životního prostředí na sebe bere odpovědnost za to, jak bude Národní park Šumava vypadat," řekla. Většina šumavských obcí návrh zonace bere jako kompromisní řešení.

Už 1. ledna nabyly účinnosti dvě vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody národních parků České Švýcarsko a Podyjí. Na podzim by pak mohla podle dřívějších informací ministerstva začít platit nová zonace Krkonošského národního parku.

