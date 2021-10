Británie chce po roce 2035 vyrábět elektřinu jen z obnovitelných zdrojů

Jiří Slovák 5.10.2021 14:06

ČTK - prosím, proč tato demagogie v titulku článku????

Cituji: "Předseda vlády Johnson v této souvislosti vyjádřil přesvědčení, že Británie by mohla dosáhnout "produkce zcela čisté energie" do poloviny příštího desetiletí, přičemž za "čistou energii" považuje tu z obnovitelných zdrojů i jádra."

Takže i vy v ČTK se řadíte mezi fanatiky, demagogicky masírující populaci, jak nás v Česku zachrání OZE???

Velká Británie, která má oproti ČR ideální podmínky pro OZE, tak sází přesně na to, na co bychom měli sázet i my - JÁDRO a OZE!! To je realita!

