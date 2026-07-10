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Britský soud odmítl většinu obvinění v kauze kolem manipulací s emisemi aut

10.7.2026 18:30 | LONDÝN (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Soud v Británii dnes odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti předním světovým automobilkám v souvislosti se skandálem kolem manipulací s emisemi naftových aut. Informují o tom tiskové agentury. Proces, který je další kapitolou ve skandálu označovaném jako dieselgate, začal loni v říjnu.
 
Dnešní rozhodnutí se týká automobilek Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan a Stellantis. Bude však závazné i pro statisíce podobných žalob podaných na další automobilky. Celkově v Británii takovéto žaloby podalo zhruba 1,6 milionu majitelů aut, uvedla agentura Reuters.

Soudkyně Sara Cockerillová dnes uvedla, že odmítla "většinu hlavních obvinění vznesených proti výrobcům, jejichž vozidla byla v rámci soudního řízení zkoumána". Proces se zaměřil na 20 vybraných vozidel z produkce výše zmíněné pětice výrobců.

Skandál dieselgate se poprvé objevil v září 2015, kdy americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) obvinila německou automobilku Volkswagen, že do svých vozidel instalovala software, který umožňuje zmanipulovat měření emisí naftových aut. V testovacích podmínkách tak auta v servisech vykazovala nižší emise oxidů dusíku, než jaké vypouštěla v reálném provozu.

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