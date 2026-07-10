Britský soud odmítl většinu obvinění v kauze kolem manipulací s emisemi aut
10.7.2026 18:30 | LONDÝN (ČTK)
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Soudkyně Sara Cockerillová dnes uvedla, že odmítla "většinu hlavních obvinění vznesených proti výrobcům, jejichž vozidla byla v rámci soudního řízení zkoumána". Proces se zaměřil na 20 vybraných vozidel z produkce výše zmíněné pětice výrobců.
Skandál dieselgate se poprvé objevil v září 2015, kdy americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) obvinila německou automobilku Volkswagen, že do svých vozidel instalovala software, který umožňuje zmanipulovat měření emisí naftových aut. V testovacích podmínkách tak auta v servisech vykazovala nižší emise oxidů dusíku, než jaké vypouštěla v reálném provozu.
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