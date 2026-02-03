V Mnichově začal další soud ohledně emisního skandálu dieselgate
Už v roce 2020 byl z účasti na skandálu obviněn bývalý šéf automobilky Audi Rupert Stadler. Podle soudu ale musel nejpozději od července 2016 vědět, že mohlo docházet k manipulaci s hodnotami výfukových plynů. Přesto nařídil, aby se v prodeji upravených vozů pokračovalo až do začátku roku 2018. V roce 2023 uložil soud Stadlerovi podmíněný trest vězení v délce 21 měsíců.
Včera před soudem stanuli dva členové představenstva Audi Ulrich Hackenberg a Stefan Knirsch a další dva inženýři, kteří zastávali ve společnosti vedoucí pozice. Automobilka Audi byla v koncernu Volkswagen zodpovědná za vývoj dieselových motorů, a hrála proto ústřední roli v celé aféře dieselgate.
Soud s manažery Audi je dalším z řady v rozsáhlém emisním skandálu. Loni v listopadu stanulo před soudem v Braunschweigu pět bývalých vedoucích pracovníků Volkswagenu. Prokuratura čtyři muže a jednu ženu viní mimo jiné z podvodu či daňových úniků. Už loni v květnu soud shledal čtveřici bývalých manažerů Volkswagenu vinnou z podvodu. Dvěma z nich uložil nepodmíněný trest vězení - čtyři a půl roku a dva roky a sedm měsíců, dva z nich dostali podmíněné tresty.
Po vypuknutí aféry rezignoval tehdejší šéf koncernu Volkswagen Martin Winterkorn. Původně měl usednout na lavici obžalovaných spolu se čtveřicí odsouzenou v květnu. Soud ale jeho případ v roce 2021 oddělil a na začátku loňského července dočasně zastavil trestní řízení kvůli Winterkornově dlouhodobé nemoci. Osmasedmdesátiletý Winterkorn odmítá, že se na rozhodnutí instalovat do aut nezákonný software podílel, a tvrdí, že se o jeho používání dozvěděl teprve krátce předtím, než aféru odhalily americké úřady.
Jaromír Mrhal
