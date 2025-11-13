https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-nemecku-zacal-dalsi-soud-kvuli-emisni-afere-zname-jako-dieselgate
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Německu začal další soud kvůli emisní aféře známé jako dieselgate

13.11.2025 23:16 | BRAUNSCHWEIG (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Pět bývalých vedoucích pracovníků automobilového koncernu Volkswagen dnes stanulo v německém městě Braunschweig před soudem v souvislosti s rozsáhlým emisním skandálem známým jako dieselgate. Prokuratura čtyři muže a jednu ženu viní mimo jiné z podvodu či daňových úniků. Verdikt by mohl padnout nejdříve na konci příštího roku.
 
Emisní aféra, pro kterou se vžil název dieselgate, vypukla v září 2015. Americká agentura pro životní prostředí tehdy zjistila, že německý automobilový koncern instaloval do dieselových motorů podvodný software, který dokázal falšovat výsledky emisních testů na ekologicky přívětivé hodnoty. Volkswagen tehdy přiznal, že software instaloval do 11 milionů naftových aut po celém světě. Koncern Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je mimo jiné i Škoda Auto.

Podle německého státního zastupitelství jsou obžalovaní jako někdejší vedoucí pracovníci Volkswagenu zodpovědní za to, že koncern úřady a zákazníky v Evropě a ve Spojených státech mnoho let klamal. Na vývoji softwaru se podle prokuratury obžalovaní přímo podíleli nebo proti jeho nasazení nezakročili.

Už letos v květnu soud v Braunschweigu shledal čtveřici bývalých manažerů Volkswagenu vinnou z podvodu v souvislosti s aférou dieselgate. Dvěma z nich uložil nepodmíněný trest vězení - čtyři a půl roku a dva roky a sedm měsíců, dva z nich dostali podmíněné tresty. Podle soudu se prokázalo, že obžalovaní o manipulaci s dieselovými motory věděli. Už předloni uložil soud za podíl v kauze dieselgate někdejšímu šéfovi automobilky Audi Rupertu Stadlerovi podmíněný trest vězení v délce 21 měsíců. Žádný z uložených trestů zatím není pravomocný.

Po vypuknutí aféry rezignoval tehdejší šéf koncernu Wolkswagen Martin Winterkorn. Původně měl usednout na lavici obžalovaných spolu se čtveřicí odsouzenou v květnu. Soud ale jeho případ v roce 2021 oddělil a na začátku letošního července dočasně zastavil trestí řízení kvůli Winterkornově dlouhodobé nemoci. Osmasedmdesátiletý Winterkorn odmítá, že se na rozhodnutí instalovat do aut nezákonný software podílel, a tvrdí, že se o jeho používání dozvěděl teprve krátce předtím, než aféru odhalily americké úřady.

Jaromír Mrhal

Pražská EVVOluce

