V Německu začal další soud kvůli emisní aféře známé jako dieselgate
Podle německého státního zastupitelství jsou obžalovaní jako někdejší vedoucí pracovníci Volkswagenu zodpovědní za to, že koncern úřady a zákazníky v Evropě a ve Spojených státech mnoho let klamal. Na vývoji softwaru se podle prokuratury obžalovaní přímo podíleli nebo proti jeho nasazení nezakročili.
Už letos v květnu soud v Braunschweigu shledal čtveřici bývalých manažerů Volkswagenu vinnou z podvodu v souvislosti s aférou dieselgate. Dvěma z nich uložil nepodmíněný trest vězení - čtyři a půl roku a dva roky a sedm měsíců, dva z nich dostali podmíněné tresty. Podle soudu se prokázalo, že obžalovaní o manipulaci s dieselovými motory věděli. Už předloni uložil soud za podíl v kauze dieselgate někdejšímu šéfovi automobilky Audi Rupertu Stadlerovi podmíněný trest vězení v délce 21 měsíců. Žádný z uložených trestů zatím není pravomocný.
Po vypuknutí aféry rezignoval tehdejší šéf koncernu Wolkswagen Martin Winterkorn. Původně měl usednout na lavici obžalovaných spolu se čtveřicí odsouzenou v květnu. Soud ale jeho případ v roce 2021 oddělil a na začátku letošního července dočasně zastavil trestí řízení kvůli Winterkornově dlouhodobé nemoci. Osmasedmdesátiletý Winterkorn odmítá, že se na rozhodnutí instalovat do aut nezákonný software podílel, a tvrdí, že se o jeho používání dozvěděl teprve krátce předtím, než aféru odhalily americké úřady.
Jaromír Mrhal
