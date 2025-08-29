https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/polska-divize-volkswagenu-musi-kvuli-emisnimu-skandalu-zaplatit-pokutu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Polská divize Volkswagenu musí kvůli emisnímu skandálu zaplatit pokutu

29.8.2025 09:00 (ČTK)
Foto | Vytautas Kielaitis / Shutterstock
Polská společnost Volkswagen Group Polska musí zaplatit pokutu téměř 74 milionů zlotých (zhruba 425 milionů Kč) v souvislosti se skandálem kolem manipulace s emisemi naftových vozů. Informoval o tom polský antimonopolní úřad (UOKiK).
 
Společnost Volkswagen Group Polska je divizí německého automobilového koncernu Volkswagen a zabývá se dovozem automobilů do Polska. UOKiK už v roce 2020 dospěl k závěru, že firma poskytovala zákazníkům zavádějící informace ohledně ekologické šetrnosti vozidel značek Volkswagen, Seat, Audi a Škoda.

Koncern Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že zhruba do 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Skandál už stál automobilku desítky miliard eur (stovky miliard Kč).

