Polská divize Volkswagenu musí kvůli emisnímu skandálu zaplatit pokutu
29.8.2025 09:00 (ČTK)
Koncern Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že zhruba do 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Skandál už stál automobilku desítky miliard eur (stovky miliard Kč).
