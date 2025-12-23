Mercedes v USA zaplatí 150 milionů dolarů kvůli emisnímu skandálu
23.12.2025 13:11 (ČTK)
Společnost Mercedes-Benz se již v roce 2020 dohodla, že zaplatí 2,2 miliardy dolarů, aby ukončila vyšetřování manipulací s emisemi vedené federální vládou USA, upozornila agentura Reuters.
Případ je součástí širšího skandálu kolem manipulací s testy emisí oxidů dusíku u naftových vozů. Aféra odstartovala v roce 2015, kdy německý koncern Volkswagen v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že zhruba do 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy.
