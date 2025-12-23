https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mercedes-v-usa-zaplati-150-milionu-dolaru-kvuli-emisnimu-skandalu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Mercedes v USA zaplatí 150 milionů dolarů kvůli emisnímu skandálu

23.12.2025 13:11 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Tama66 / Pixabay
Německá automobilka Mercedes-Benz zaplatí ve Spojených státech zhruba 150 milionů dolarů (přes tři miliardy Kč) za urovnání obvinění z používání softwaru, který umožňuje manipulace s emisními testy u naftových vozů. Oznámila to podle agentury Reuters newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová. Automobilka uvedla, že tato dohoda řeší všechny její zbývající právní spory v USA související s emisním skandálem.
 
Společnost Mercedes se v rámci dohody se členskými státy USA zavázala rovněž k řadě opatření, která mají zabránit budoucím pochybením. Dohoda urovnává obvinění, že firma do naftových vozů instalovala nezákonný software, který zajišťoval, že automobily při testování vykazovaly výrazně nižší emise než při běžném provozu.

Společnost Mercedes-Benz se již v roce 2020 dohodla, že zaplatí 2,2 miliardy dolarů, aby ukončila vyšetřování manipulací s emisemi vedené federální vládou USA, upozornila agentura Reuters.

Případ je součástí širšího skandálu kolem manipulací s testy emisí oxidů dusíku u naftových vozů. Aféra odstartovala v roce 2015, kdy německý koncern Volkswagen v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že zhruba do 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Logo Volkswagen na budově Foto: Depositphotos V Německu začal další soud kvůli emisní aféře známé jako dieselgate Kontrola vypouštěných emisí u automobilu Foto: Depositphotos V Londýně začíná kvůli podvodům s emisemi soud s pěticí automobilek volkswagen Foto: Vytautas Kielaitis Shutterstock Polská divize Volkswagenu musí kvůli emisnímu skandálu zaplatit pokutu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist