Brusel doporučil členským státům o tři roky odložit pokuty za metanové emise
20.7.2026 20:25 (ČTK)
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Současně však všechny povinnosti zůstávají v platnosti a jejich dodržování je nadále vyžadováno, zdůraznila komise. Zmíněné členské státy přitom ve zmíněném dopise požadovaly odklad celé normy. Většina členských zemí EU dosud pokuty za porušení pravidel o emisích metanu nezavedla.
Od ledna 2027 bude unijní norma vyžadovat, aby dovážená ropa a zemní plyn splňovaly pravidla monitorování emisí odpovídající evropským pravidlům. Odklad pokut podle EK pomůže zabránit narušení dodávek.
Metan je po oxidu uhličitém druhým nejvýznamnějším skleníkovým plynem přispívajícím ke globální změně klimatu.
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