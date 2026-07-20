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Brusel doporučil členským státům o tři roky odložit pokuty za metanové emise

20.7.2026 20:25 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Evropská komise dnes doporučila členským státům EU, aby po dobu tří let neukládaly pokuty ropným a plynárenským společnostem, které poruší pravidla o emisích metanu. Pokuty by tak státy měly společnostem odpustit pro roky 2027, 2028 a 2029. Podle agentury Reuters se tak stalo v návaznosti na tlak ze strany americké vlády, aby se pravidla zmírnila.
 
Formálně se na konci června třináct členských zemí včetně Česka obrátilo na komisi. Nutnost tříletého odkladu klíčových ustanovení nové normy o snižování emisí metanu zdůvodnily obavami o energetickou bezpečnost Evropy v době geopolitické nestability. Této argumentaci dala nyní evropská exekutiva za pravdu.

Současně však všechny povinnosti zůstávají v platnosti a jejich dodržování je nadále vyžadováno, zdůraznila komise. Zmíněné členské státy přitom ve zmíněném dopise požadovaly odklad celé normy. Většina členských zemí EU dosud pokuty za porušení pravidel o emisích metanu nezavedla.

Od ledna 2027 bude unijní norma vyžadovat, aby dovážená ropa a zemní plyn splňovaly pravidla monitorování emisí odpovídající evropským pravidlům. Odklad pokut podle EK pomůže zabránit narušení dodávek.

Metan je po oxidu uhličitém druhým nejvýznamnějším skleníkovým plynem přispívajícím ke globální změně klimatu.

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