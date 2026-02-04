https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brusel-vysetruje-kvuli-zahranicnim-subvencim-cinskeho-vyrobce-turbin-goldwind
Brusel vyšetřuje kvůli zahraničním subvencím čínského výrobce turbín Goldwind

4.2.2026 18:46 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | hrk422 / Shutterstock
Evropská komise (EK) zahájila rozsáhlé vyšetřování čínské firmy Goldwind Science & Technology, která je výrobcem větrných turbín. Obává se, že podnik mohl získat zahraniční dotace, které mu poskytly v Evropě neoprávněnou výhodu, a mohly tak narušit vnitřní trh Evropské unie. Evropská exekutiva, jež plní mimo jiné i funkci unijního antimonopolního regulátora, o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
 
Společnost Goldwind má sídlo v Číně a působí především v odvětví výroby větrných turbín, výzkumu a vývoje, prodeje a servisu. Na vnitřním trhu EU firma působí mimo jiné prostřednictvím společnosti Vensys a jejích dalších dceřiných společností.

Evropská komise zahájila předběžné šetření z vlastní iniciativy už v dubnu 2024, kdy několika společnostem působícím v odvětví větrné energie zaslala žádosti o informace.

"Na základě tohoto předběžného šetření komise shledala náznaky, že společnosti Goldwind mohly být poskytnuty zahraniční subvence, které narušují vnitřní trh," uvedla EK. Mezi možné zahraniční subvence patří granty, preferenční daňová opatření a preferenční financování ve formě úvěrů.

Komise má přitom obavy, že tyto zahraniční subvence mohly zlepšit konkurenční postavení společnosti Goldwind na vnitřním trhu a mohly negativně ovlivnit hospodářskou soutěž v oblasti dodávek větrných turbín a souvisejících služeb v EU. V rámci svého hloubkového šetření nyní komise posoudí, zda se předběžná zjištění zakládají na pravdě.

Tereza Šupová

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
