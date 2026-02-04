Brusel vyšetřuje kvůli zahraničním subvencím čínského výrobce turbín Goldwind
Evropská komise zahájila předběžné šetření z vlastní iniciativy už v dubnu 2024, kdy několika společnostem působícím v odvětví větrné energie zaslala žádosti o informace.
"Na základě tohoto předběžného šetření komise shledala náznaky, že společnosti Goldwind mohly být poskytnuty zahraniční subvence, které narušují vnitřní trh," uvedla EK. Mezi možné zahraniční subvence patří granty, preferenční daňová opatření a preferenční financování ve formě úvěrů.
Komise má přitom obavy, že tyto zahraniční subvence mohly zlepšit konkurenční postavení společnosti Goldwind na vnitřním trhu a mohly negativně ovlivnit hospodářskou soutěž v oblasti dodávek větrných turbín a souvisejících služeb v EU. V rámci svého hloubkového šetření nyní komise posoudí, zda se předběžná zjištění zakládají na pravdě.
Tereza Šupová
