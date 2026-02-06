https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajsky-urad-dal-souhlasne-stanovisko-pro-vetrnou-elektrarnu-horany-na-nymbursku
Krajský úřad dal souhlasné stanovisko pro větrnou elektrárnu Hořany na Nymbursku

6.2.2026 19:00 (ČTK)
Větrná elektrárna
Větrná elektrárna
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | EssjayNZ / Flickr
Krajský úřad Středočeského kraje vydal na začátku ledna souhlasné jednotné environmentální stanovisko (JES) k záměru výstavby větrné elektrárny v katastru obce Hořany na Nymbursku. Společnost VTE Hořany, která chce elektrárnu stavět, musí nicméně dodržet několik podmínek, řekl ČTK za krajský úřad Adam Hejda. Záměr nyní čeká na vydání stavebního povolení, řekli ČTK starostka Hořan Anděla Frumarová (Sdružení nezávislých kandidátů) a Stanislav Brunclík ze společnosti TCN energie. Termín spuštění výstavby zatím nechtějí s ohledem na stavební řízení odhadovat.
 
"Byl to dlouhý proces a překvapilo mě, jaké detaily hrají při posuzování vlivu na životní prostředí roli. Ale je to tak v pořádku, aby rozhodnutí bylo nezpochybnitelné. Jednotné environmentální stanovisko jsme začátkem ledna získali a podali žádost o stavební povolení," řekl Brunclík.

Krajský úřad záměr posuzoval mimo jiné z hlediska dopadu na krajinný ráz. V odůvodnění uvedl, že záměr je situován do jednoho z nejvíce narušených míst krajiny v rámci krajinného prostoru dotčeného stavbou. Upozornil například na blízkost dálnice D11, dvou věží rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu nebo navrhovaný koridor vysokorychlostní trati. "Plánovaná výstavba VTE v blízkosti stávajících a plánovaných prvků dopravní a technické infrastruktury v dané oblasti dotčeného krajinného prostoru nezpůsobí zásadně nepříznivý – neúnosný dopad na vizuální charakteristiku krajinného rázu," uvedl krajský úřad.

Kvůli zjištěnému výskytu několika druhů zvláště chráněných živočichů bylo nutné získat pro povolení záměru výjimku ze zákona. Její udělení úřad odůvodnil tím, že záměr je ve veřejném zájmu, který převažuje nad zájmy ochrany přírody a krajiny. "Území dotčené plánovanou výstavbou a provozem VTE nemá pro dotčené zvláště chráněné živočichy zásadní význam. Početnost zjištěných zvláště chráněných živočichů je nízká a v okolí záměru se vyskytují obdobná stanoviště," uvedl úřad. Součástí stanoviska jsou kompenzační opatření a další podmínky. Jde například o výsadbu stromů u silnic mezi obcemi Zvěřínek a Sadská a mezi obcemi Zvěřínek a Hořátev, umístění systému na plašení netopýrů na elektrárně nebo dvouletý monitoring vlivů větrné elektrárny na netopýry.

Starostka obce připomněla, že pro záměr výstavby se už dříve vyslovila v anketě většina lidí a záměr má podporu všech zastupitelů. Obec má ve společnosti VTE Hořany, která za výstavbou stojí, desetiprocentní podíl, většinový podíl má firma TCN energie. Do rozpočtu by obec se 170 obyvateli mohla ročně získávat až čtyři miliony korun. Elektrárna by měla stát zhruba kilometr severně od obce nedaleko rybníka na mírně vyvýšeném místě. Věž má mít v horní úvrati, tedy nejvyšším místě, výšku 231 metrů, výkon má být 6,25 megawattu. Do budoucna by mohly přibýt ještě další dva stožáry.

Na Nymbursku aktuálně spolupracuje TCN energie na vybudování větrné elektrárny také s obcí Opočnice, projekt je zatím na začátku.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

