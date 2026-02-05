https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-ratajich-u-vlasimi-ma-vzniknout-vetrna-elektrarna-okolni-obce-jsou-proti
V Ratajích u Vlašimi má vzniknout větrná elektrárna, okolní obce jsou proti

5.2.2026 12:39 | RATAJE (ČTK)
Zdroj | Pxhere
V Ratajích u Vlašimi na Benešovsku má vzniknout větrná elektrárna, lidé v okolních obcích i vedení Rehabilitačního ústavu Kladruby jsou proti. Namítají, že půjde o dominantu, která se do hustě osídlené oblasti nehodí a mimo jiné zkazí výhled na horu Blaník. Starosta Ratajů Jaroslav Vošický (nez.) namítl, že projekt má podporu místních lidí, kteří s ním souhlasili v anketě pořádané obcí.
 
Společnost Jipocar Power uvažuje podle jednatele Kamila Vondráčka o umístění dvou větrných elektráren na území obce. "Předpokládaná výška každé z nich je 126 metrů po osu gondoly a 207 metrů po horní úvrať lopatek. Projekt se nachází v přípravné fázi a o jeho případné realizaci dosud nebylo učiněno žádné konečné rozhodnutí," uvedl Vondráček v prohlášení pro ČTK.

Nedaleký Trhový Štěpánov dostal podle starosty Josefa Korna (Hasiči Trhový Štěpánov) podobnou nabídku, ale zastupitelstvo ji odmítlo. S výstavbou větrníků předloni nesouhlasili ani lidé v Řimovicích, v referendu se vyslovili proti. "Myslím, že takové věci nepatří do hustě zabydlených oblastí, kde je vesnice na vesnici. Spíš by to mělo vyrůst v nějakých průmyslových zónách nebo méně zabydlených oblastech," míní starosta Kladrub Roman Kunst (nez.).

Podle zastupitele Tehova Jana Žalmana (nez.) mají větrníky stát 600 metrů od domů na okraji Tehova, což je podle něj moc blízko. Horní část vrtule má být přitom ve větší nadmořské výšce než Blaník. Investor podle Žalmana požádal obec o souhlas s dopravou osmdesátimetrových vrtulí od dálnice přes Tehov, což by se neobešlo bez poškození zeleně. "Díky tomu jsme se o záměru vůbec dozvěděli," podotkl Žalman. K převozu dílů se podle něj obec postavila zamítavě.

Kriticky vnímá záměr i ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby Josef Hendrych. "Rozhodně to pro pacienty nebude příjemný pohled, to prostředí tady je mimořádně dobré. Takže to bude znamenat i narušení léčebného procesu," obává se Hendrych. Zastupitelka Tehova Petra Skopcová (nez.), která v rehabilitačním ústavu pracuje, míní, že pacienti přijdou o svůj klid. Uspořádala mezi nimi anketu, která vyzněla jednoznačně proti stavbě větrníků.

Starosta Ratajů Vošický ČTK řekl, že projekt má podporu místních lidí, kteří ho podpořili v anketě pořádané obcí. "Zúčastnilo se jí 75 procent voličů, což je velké procento, z toho bylo 65 procent pro," podotkl Vošický. Obec se 160 obyvateli bude mít z projektu finanční prospěch a místní získají levnější tarif elektřiny. Ke kritice z okolních obcí Vošický řekl, že nejde o nic neobvyklého. "Jsme v Čechách, tady je odpor ke všemu. Ale že tady máme šest řad vysokého napětí kvůli rozvodně v Řimovicích, to nikomu nevadí," namítl Vošický.

Vondráček poukázal na to, že je nejdřív nutné posoudit vliv na životní prostředí (EIA), což zahrnuje i zhodnocení hlukové zátěže, možných dopadů na zdraví obyvatel, vliv na migraci ptactva, krajinný ráz a podobně. "Bez kladného stanoviska v procesu EIA není možné v projektu dále pokračovat," podotkl Vondráček. Firma má podle něj s obcí uzavřenou smlouvu, která jí zajišťuje dlouhodobý finanční přínos a kompenzace. Výši kompenzací ale neupřesnil.

Ve středních Čechách je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008. Výstavbu větrníků v regionu nedávno odmítli v referendu lidé ve Starosedlském Hrádku na Příbramsku.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
