Brusel zvažuje zmírnění ochrany vlků kvůli dobytku, ochránci zvířat nesouhlasí

Břetislav Machaček 5.9.2023 09:20

Nechvalme dne před večerem, ale asi praskají "ledy" a minimálně nastane na

to téma diskuse do které by mělo být povoleno vstoupit všem zainteresovaným

a nikoliv pouze ekologům a zarputilým ochráncům šelem. Ještě by chtělo i

nějaké to kousnutí politika vlkem a bylo by vymalováno. Jinak poník byl to

nejmenší, ale až splaší vlci koňské šampiony za miliony zbohatlíkům na

pastvinách, tak se celá situace urychlí, ne-li zcela vymkne z rukou. Ono

zanedbat záměrně prevenci "výchovy" vlků se zvrhává na ztrátu plachosti

a tím i genetického strachu z lidí a ze všeho, co lidi připomíná. Vlk, či

medvěd ve dne ve vesnici není nic jiného, než parodie na plachou šelmu !

Odpovědět