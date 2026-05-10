Bývalá střelnice Vrchbělá na Mladoboleslavsku bude přírodní památkou

10.5.2026 19:43 | PRAHA (ČTK)
Hořec křížatý
Foto | Jan Moravec / ČSOP
Prostor bývalé tankové střelnice u Vrchbělé na Mladoboleslavsku bude přírodní památkou, rozhodli o tom radní Středočeského kraje. Opatření má zajistit ochranu unikátním a kriticky ohroženým druhům rostlin i živočichů. Přírodní památka bude mít rozlohu téměř 64 hektarů, informovala mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková. Ve středních Čechách je v současnosti 230 zvláště chráněných území ve správě kraje.
 
"Vyskytují se zde zvlášť chráněné druhy rostlin, a to třeba tořič včelonosný, hořec křížatý nebo vratička měsíční. Území se navíc stalo útočištěm pro kriticky ohroženého strnada lučního či silně ohroženého lelka lesního, soumračníka čárkovaného a skřivana lesního," uvedla radní pro životního prostředí Jindřiška Romba (STAN). Oblast bývalé střelnice u Vrchbělé je podle kraje jedinečná i díky tomu, že byla v minulosti nepřístupná veřejnosti.

Středočeský kraj se věnuje ochraně vzácných druhů i na dalších místech. Nedávno například rozhodl o zapojení do mezinárodního projektu na ochranu kriticky ohroženého sinokvětu chrpovitého, který roste i v regionu. Loni kraj uzavřel smlouvy o ochraně lokality Hadce u Želivky II. Území převážně lesních porostů severně od obce Bernartice na Benešovsku je domovem mnoha vzácných druhů rostlin. Na ochraně se kraj domluvil s vlastníkem pozemků, kterým jsou Lesy České republiky.

SV

Slavomil Vinkler

11.5.2026 09:36
Na cvičišti proběhla úprava na sportovní park. Zejména kolem a na těch upravených plochách je značné množství orchidejí, většinou stovky tořičů. Přesvědčil jsem se loni s Orchideaklubem. Bude nutno zvýšit údržbu tak, aby lokalita nezarostla lesem a světlomilné řídké trávníky zůstaly...
