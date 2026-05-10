Bývalá střelnice Vrchbělá na Mladoboleslavsku bude přírodní památkou
10.5.2026 19:43 | PRAHA (ČTK)
Středočeský kraj se věnuje ochraně vzácných druhů i na dalších místech. Nedávno například rozhodl o zapojení do mezinárodního projektu na ochranu kriticky ohroženého sinokvětu chrpovitého, který roste i v regionu. Loni kraj uzavřel smlouvy o ochraně lokality Hadce u Želivky II. Území převážně lesních porostů severně od obce Bernartice na Benešovsku je domovem mnoha vzácných druhů rostlin. Na ochraně se kraj domluvil s vlastníkem pozemků, kterým jsou Lesy České republiky.
SV
Slavomil Vinkler11.5.2026 09:36
Na cvičišti proběhla úprava na sportovní park. Zejména kolem a na těch upravených plochách je značné množství orchidejí, většinou stovky tořičů. Přesvědčil jsem se loni s Orchideaklubem. Bude nutno zvýšit údržbu tak, aby lokalita nezarostla lesem a světlomilné řídké trávníky zůstaly...Odpovědět