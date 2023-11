Bývalý manažer Pražských služeb Kolinger dostal podmínku a pětimilionový trest

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pražský vrchní soud uložil bývalému obchodnímu řediteli Pražských služeb (PSAS) Tomáši Kolingerovi za zneužití informací a postavení v obchodním styku tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. Muž musí také zaplatit pět milionů korun a nesmí sedm let působit ve statutárních orgánech firem. Odvolací senát tak zmírnil verdikt prvoinstančního soudu, podle něhož měl jít někdejší manažer PSAS na pět let do vězení.

Kolinger podle soudů ovládal společnost Lighthouse Consulting později přejmenovanou na Ekolion, která se zabývala podobnou činností jako PSAS. Tyto firmy na úkor Pražských služeb obohatil o zhruba 38 milionů korun.

"Jde o trestnou činnost, která započala v roce 2005 a byla ukončena v roce 2012, tedy před jedenácti lety," uvedla předsedkyně senátu Kateřina Jonáková. Kolinger má podle ní ještě také vyživovací povinnost na dítě. "Není proto na místě omezit ho na svobodě," prohlásila soudkyně. Senát proto podle ní zvolil kombinaci podmíněného trestu, zákazu činnosti a vysokého peněžitého trestu, který si však podle Jonákové může bývalý obchodní ředitel dovolit.

Prvoinstanční soud shledal v roce 2021 kromě Kolingera vinnými i insolvenční správkyni Helenu Horovou a Kateřinu Korbelíkovou, která je podle médií švagrovou bývalého obchodního ředitele Pražských služeb. Korbelíkové odvolací senát potvrdil dvouletý podmíněný trest se čtyřletou zkušební lhůtou, Horové podmíněný trest zrušil a obžaloby ji zprostil.

Kolinger podle původní obžaloby vyvedl z firmy zabývající se svozem odpadu a čištěním veřejných prostranství přes 63 milionů korun. Údajně na to použil síť společností nazývaných "Impérium", které skrytě ovládal. Spolu s ním čelilo obžalobě dalších osm lidí. Šest z nich osvobodil již prvoinstanční soud, dnes k nim přibyla i Horová. Také Kolingera soudy zprostily části obžaloby.

Ve zproštěné části kauzy šlo mimo jiné o případ, kdy si Ekolion od PSAS měl nechat zaplatit za vstupenky, catering a pronájem prostor na koncerty skupin Rammstein, Depeche Mode, Scorpions či Stinga a další akce pořádané v O2 areně.

Nehospodárné nakládání s penězi v PSAS odhalil v roce 2012 hloubkový audit společnosti Deloitte Advisory. Následně Pražské služby ukončily spolupráci s Ekolionem. V březnu 2013 byl Kolinger odvolán na návrh představenstva z funkce. V roce 2014 policie provedla razii v sídle PSAS a Kolingera zatkla.

