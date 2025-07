České Budějovice koupí mobilní protipovodňové zdi a umístí je především podél Malše

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

České Budějovice nakoupí mobilní protipovodňové zdi a umístí je především podél řeky Malše, která městem protéká. Bariéry budou v místech, kde v minulosti při záplavách tvořily zátarasu pískové pytle. ČTK to řekla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS)."Na Malši žádná zábrana není a loňské zářijové povodně nás pořádně vyškolily. Stavění zábran z pytlů s pískem je časově i personálně velmi složité a náročné," uvedla. Mobilní bariéry budou například u Malého jezu, v Javorové ulici, Dukelské ulici u křižovatky s Alešovou a křižovatce s Havlíčkovou.

Primátorka uvedla, že při zářijových povodních museli na místech kolem Malše stavět zábrany z pytlů lidé třeba i 20 hodin, aby bariéra dosáhla potřebné výšky. Díky tomu se ale voda nedostala do žádných domů. "Výstavba mobilních zdí bude výrazně rychlejší a také odolnější proti vodě," uvedla.

Podle ní město do budoucna připravuje kolem Malše výstavbu pevných bariér. Mělo by se tak stát mezi roky 2029 až 2030 po přípravě nového protipovodňového plánu. "Bohužel se nemůžeme do té doby spoléhat na to, že se nic nestane, když máme tisíciletou vodu skoro každých 10 let," řekla primátorka.

České Budějovice se nacházejí na soutoku Malše a Vltavy. Malše do města přivádí vodu z Novohradských Hor a Vltava ze Šumavy. Loni při povodních v září se řeky ve městě vylily minimálně, protože vodohospodáři dokázali zadržet vodu v přehradách, které na Malši a Vltavě jsou.

