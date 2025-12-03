https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vodohospodari-v-nivnici-odstranili-skody-po-lonske-temer-stolete-vode
Vodohospodáři v Nivnici odstranili škody po loňské téměř stoleté vodě

3.12.2025 09:39 | NIVNICE (ČTK)
Zdroj | Povodí Moravy
Vodohospodáři v Nivnici na Uherskohradišťsku dokončili odstraňování škod po povodni z loňského září. Náklady přesáhly 2,6 milionu korun. Povodeň, která dosáhla úrovně téměř stoleté vody, poškodila břehy a zanechala další škody na vodohospodářském majetku, sdělila ČTK mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
 
Po třídenních extrémních deštích loni v září zaplavila řeka Nivnička ulice, rodinné domy i sportovní areál. Hladina řeky tehdy překonala úroveň třetího stupně povodňové aktivity. Škody vznikly také na vodohospodářských objektech a korytě řeky. "Jednalo se zejména o utržené břehy, poškozené spádové stupně a naplavený materiál v toku," uvedla Kučerová.

Letos v srpnu zahájilo Povodí Moravy odstraňování povodňových škod v úseku dlouhém 800 metrů. "Opraveny byly přelivné hrany a opevnění dna dvou spádových stupňů a také břehové opevnění toku v místě vzniku nátrží tak, aby zvětšováním nátrží nebyla ohrožena místní komunikace," uvedla mluvčí. Jako nátrže označují vodohospodáři svislé nebo prudce svažité stěny na březích řek, které vznikají v důsledku eroze.

Opravy povodňových škod na řece Nivničce dokončují vodohospodáři také v sousední obci Suchá Loz na Uherskohradišťsku. Povodeň tam podle mluvčí poškodila původní opevnění koryta a naplavila značné množství usazenin, čímž snížila jeho kapacitu.

Pražská EVVOluce

