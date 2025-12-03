Vodohospodáři v Nivnici odstranili škody po loňské téměř stoleté vodě
3.12.2025 09:39 | NIVNICE (ČTK)
Letos v srpnu zahájilo Povodí Moravy odstraňování povodňových škod v úseku dlouhém 800 metrů. "Opraveny byly přelivné hrany a opevnění dna dvou spádových stupňů a také břehové opevnění toku v místě vzniku nátrží tak, aby zvětšováním nátrží nebyla ohrožena místní komunikace," uvedla mluvčí. Jako nátrže označují vodohospodáři svislé nebo prudce svažité stěny na březích řek, které vznikají v důsledku eroze.
Opravy povodňových škod na řece Nivničce dokončují vodohospodáři také v sousední obci Suchá Loz na Uherskohradišťsku. Povodeň tam podle mluvčí poškodila původní opevnění koryta a naplavila značné množství usazenin, čímž snížila jeho kapacitu.
