Povodí Moravy získalo povolení pro další fázi protipovodňových úprav v Olomouci
Chystaná část B čtvrté etapy protipovodňových úprav se týká levého břehu řeky Moravy. Zahrnuje vybudování takřka dva kilometry dlouhého zemního valu kolem Nového Světa, obtokového ramene a mostu pod železniční tratí. Stavba mostu bude podle Bělašky techniky i organizačně náročná. "Musíme se potkat s výlukami na trati. Vybudujeme tam tzv. inundační most, díky kterému budou moci být převáděny vyšší průtoky až 90 kubíků vody za sekundu. Nynější železniční most tvoří jakýsi špunt a při extrémních povodních způsobuje zpomalování odtoku vody z intravilánu města, což není žádoucí," řekl Bělaška.
Stavba protipovodňové ochrany Olomouce si dosud vyžádala investice za 1,5 miliardy korun, z toho 170 milionů korun připadlo na právě dokončenou etapu. Tento projekt zahrnoval zvýšení hráze u čistírny odpadních vod, revitalizaci pravého břehu Moravy v délce 1171 metrů, napojení odstavného ramene Moravy, opatření na odlehčovacích stokách a dešťové kanalizaci i přeložku kanalizace. Součástí bylo vybudování vedlejších koryt, úpravy terénu i výsadba dřevin. Stavba navázala na dokončené protipovodňové úpravy od mostu ve Velkomoravské ulici po železniční most na Nových Sadech.
V roce 2022 stavbaři dokončili část u centra města. Investice za 730 milionů korun zahrnovala stavbu dvou mostů, hrází a protipovodňových zdí i rozšíření koryta řeky Moravy a nábřeží. Město s Povodím Moravy chystá poslední část protipovodňových opatření, která mají v severní části města ochránit Letnou, Lazce, část Hejčína, Černovír a okolí Klášterního Hradiska. Příprava je podle primátorova náměstka Tomáše Pejpka (ProOlomouc) na začátku. "Proběhla architektonická soutěž a dokončujeme zadání podrobné technické studie," řekl novinářům Pejpek, podle kterého příprava a stavba protipovodňové ochrany v severní části Olomouce zabere několik let.
Po dokončení všech částí protipovodňové ochrany bude Olomouc zabezpečena na průtok v řece Moravě až 650 metrů krychlových za sekundu, což odpovídá 380leté vodě.
