https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cast-uhelne-elektrarny-chvaletice-by-zrejme-prozatim-mohla-zustat-v-provozu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Část uhelné elektrárny Chvaletice by zřejmě prozatím mohla zůstat v provozu

27.1.2026 18:06 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Dva ze čtyř bloků uhelné elektrárny Chvaletice by zřejmě mohly zůstat v provozu i v dalších letech. Doporučil to provozovatel přenosové soustavy ČEPS, protože jsou podle jeho analýzy nezbytné pro bezpečné fungování tuzemské elektrizační soustavy. Energetický regulační úřad (ERÚ) bude s provozovatelem elektrárny, skupinou Sev.en, vyjednávat o kompenzacích. Zabývat se bude také situací v teplárně Kladno, u níž bude nutné zajistit pokračování dodávek tepla zákazníkům. Podle expertů provoz Chvaletic mírně zvýší regulovanou složku ceny elektřiny.
 
Odstavení uhelných elektráren Chvaletice, Počerady a teplárny Kladno ohlásila energetická skupina Sev.en podnikatele Pavla Tykače v závěru loňského listopadu. Zavřít je chce letos v prosinci, nejpozději v březnu 2027. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek. Uzavření Počerad a uhelné části teplárny Kladno podle analýzy ČEPS provoz sítě neohrozí. Stanovisko ČEPS k Počeradům uvítaly ekologické organizace.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) k výsledku analýzy řekl, že rozhodující je bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny a tepla. "Respektujeme stanovisko ČEPS, další postup bude přesně podle energetického zákona. To znamená, že ERÚ nyní dopočítá výši ceny za službu poskytnutí výkonu," dodal Havlíček. Skupina Sev.en se musí se stanoviskem ČEPS podrobně seznámit, zatím se proto nebude vyjadřovat, uvedla její mluvčí Eva Maříková.

Dotčené tři elektrárny mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon dohromady zhruba 2400 megawattů (MW), z toho na Chvaletice na Pardubicku připadá 820 MW, kladenský zdroj navíc tepelný výkon víc než 950 MW. Podle analýzy ČEPS by úplné odstavení chvaletické elektrárny v některých provozních stavech mohlo vést k problémům s řízením napětí v severní části přenosové soustavy, dále ke zvýšenému riziku přetížení vybraných vedení a ke zhoršení schopnosti obnovy soustavy v případě rozsáhlého výpadku elektřiny.

"Pro udržení systémové přiměřenosti je proto nezbytné dočasně zachovat dva bloky této elektrárny do doby realizace navazujících opatření. Jedním z nich je přestavba jednoho z chvaletických bloků na tzv. synchronní kompenzátor, který umožňuje odebírat jalový výkon," uvedl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák. Takzvaný jalový výkon se nevyužívá k vykonávání užitečné práce, ale je nezbytný pro fungování mnoha elektrických zařízení.

Nedostatek elektřiny v Česku po odstavení elektráren naopak podle studie nehrozí. Tuzemská energetika podle ČEPS bude mít nadále po celý rok dostatek výrobních zdrojů i dovozních kapacit k pokrytí spotřeby elektřiny. Dostatečná zůstane také kapacita regulačního výkonu pro služby výkonové rovnováhy. "ERÚ nyní podle zákona stanoví předběžné náklady a kompenzace ztrát související se zachováním částečného provozu určené elektrárny. Zároveň budeme muset souběžně řešit situaci v Kladně z pohledu zajištění dodávek tepla," řekl předseda ERÚ Jan Šefránek.

V případě Chvaletic nyní regulační úřad vyzve skupinu Sev.en k dodání podkladů, na jejichž základě stanoví předběžné náklady dalšího provozu. Se současným provozovatelem elektrárny bude následně ERÚ jednat o zachování provozu bloků za určenou cenu. V případě odmítnutí ze strany Sev.en bude úřad hledat jiného provozovatele bloků. Přesné termíny pro proces ERÚ určené nemá, musí ho ale stihnout tak, aby bylo možné zajistit pokračování provozu bloků.

Další provoz uhelných bloků elektrárny Chvaletice zaplatí spotřebitelé prostřednictvím regulované složky cen elektřiny, její růst ale bude jen velmi mírný a dočasný, uvedli analytici oslovení ČTK. Udržování bloků vnímají jako pojistku při případných výpadcích v síti. Podle zakladatele skupiny Amper Jana Palaščáka prokázal ČEPS v analýze svoji objektivitu. Nezávislost svým rozhodnutím ČEPS ukázal i podle ekologických organizací Hnutí Duha a Greenpeace ČR. "ČEPS potvrzuje to, co říkáme léta, tedy že odstavení zastaralé uhelné elektrárny Počerady neohrozí stabilitu sítě ani zásobování elektřinou," uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Počerady Foto: Zuzana Pipla Havlínová Foto Havlín Ekologové vítají stanovisko ČEPS o odstavení elektrárny Počerady OZE a jaderná elektrárna Foto: Depositphotos EU poprvé vyprodukovala více energie z větru a slunce než z fosilních paliv Obnovitelné zdroje energie Foto: Depositphotos Studie: Česko v EU dál výrazně zaostává ve využívání solární a větrné energie

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

27.1.2026 18:37
Což je jenom dobře, zálohy pro soláry, větrníky, musí fungovat !
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist