Část uhelné elektrárny Chvaletice by zřejmě prozatím mohla zůstat v provozu
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) k výsledku analýzy řekl, že rozhodující je bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny a tepla. "Respektujeme stanovisko ČEPS, další postup bude přesně podle energetického zákona. To znamená, že ERÚ nyní dopočítá výši ceny za službu poskytnutí výkonu," dodal Havlíček. Skupina Sev.en se musí se stanoviskem ČEPS podrobně seznámit, zatím se proto nebude vyjadřovat, uvedla její mluvčí Eva Maříková.
Dotčené tři elektrárny mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon dohromady zhruba 2400 megawattů (MW), z toho na Chvaletice na Pardubicku připadá 820 MW, kladenský zdroj navíc tepelný výkon víc než 950 MW. Podle analýzy ČEPS by úplné odstavení chvaletické elektrárny v některých provozních stavech mohlo vést k problémům s řízením napětí v severní části přenosové soustavy, dále ke zvýšenému riziku přetížení vybraných vedení a ke zhoršení schopnosti obnovy soustavy v případě rozsáhlého výpadku elektřiny.
"Pro udržení systémové přiměřenosti je proto nezbytné dočasně zachovat dva bloky této elektrárny do doby realizace navazujících opatření. Jedním z nich je přestavba jednoho z chvaletických bloků na tzv. synchronní kompenzátor, který umožňuje odebírat jalový výkon," uvedl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák. Takzvaný jalový výkon se nevyužívá k vykonávání užitečné práce, ale je nezbytný pro fungování mnoha elektrických zařízení.
Nedostatek elektřiny v Česku po odstavení elektráren naopak podle studie nehrozí. Tuzemská energetika podle ČEPS bude mít nadále po celý rok dostatek výrobních zdrojů i dovozních kapacit k pokrytí spotřeby elektřiny. Dostatečná zůstane také kapacita regulačního výkonu pro služby výkonové rovnováhy. "ERÚ nyní podle zákona stanoví předběžné náklady a kompenzace ztrát související se zachováním částečného provozu určené elektrárny. Zároveň budeme muset souběžně řešit situaci v Kladně z pohledu zajištění dodávek tepla," řekl předseda ERÚ Jan Šefránek.
V případě Chvaletic nyní regulační úřad vyzve skupinu Sev.en k dodání podkladů, na jejichž základě stanoví předběžné náklady dalšího provozu. Se současným provozovatelem elektrárny bude následně ERÚ jednat o zachování provozu bloků za určenou cenu. V případě odmítnutí ze strany Sev.en bude úřad hledat jiného provozovatele bloků. Přesné termíny pro proces ERÚ určené nemá, musí ho ale stihnout tak, aby bylo možné zajistit pokračování provozu bloků.
Další provoz uhelných bloků elektrárny Chvaletice zaplatí spotřebitelé prostřednictvím regulované složky cen elektřiny, její růst ale bude jen velmi mírný a dočasný, uvedli analytici oslovení ČTK. Udržování bloků vnímají jako pojistku při případných výpadcích v síti. Podle zakladatele skupiny Amper Jana Palaščáka prokázal ČEPS v analýze svoji objektivitu. Nezávislost svým rozhodnutím ČEPS ukázal i podle ekologických organizací Hnutí Duha a Greenpeace ČR. "ČEPS potvrzuje to, co říkáme léta, tedy že odstavení zastaralé uhelné elektrárny Počerady neohrozí stabilitu sítě ani zásobování elektřinou," uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha.
