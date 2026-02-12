https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cena-emisnich-povolenek-v-eu-klesla-nejnize-od-srpna-kvuli-vyzvam-k-revizi
Cena emisních povolenek v EU klesla nejníže od srpna kvůli výzvám k revizi

12.2.2026 17:27 | LONDÝN (ČTK)
Ilustrační foto
Zdroj | Depositphotos
Cena emisních povolenek v Evropské unii dnes výrazně klesla a dostala se na nejnižší úroveň od loňského srpna. Reagovala tak na výzvy k revizi systému obchodování s emisními povolenkami ETS ze strany vedoucích představitelů některých členských zemí EU, včetně Německa, Itálie a České republiky, píše agentura Reuters. Kolem poledne cena povolenek ztrácela zhruba osm procent a pohybovala se v blízkosti 72 eur (zhruba 1750 Kč) za tunu.
 
ETS je hlavním nástrojem EU pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.

Ve středu večer se ve prospěch revize systému vyslovil německý kancléře Friedrich Merz na setkání s vedoucími představiteli evropského průmyslu v Antverpách. Dnes tuto myšlenku podpořili představitelé dalších členských zemí EU, píše Reuters.

"Musíme zahájit důkladnou revizi systému ETS a zastavit finanční spekulace kolem tohoto systému,“ uvedla italská premiérka Giorgia Meloniová před začátkem dnešního neformálního summitu EU o konkurenceschopnosti. Český premiér Andrej Babiš před zahájením summitu označil revizi systému ETS za jedinou věc, která může okamžitě zachránit evropský průmysl.

