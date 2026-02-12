Cena emisních povolenek v EU klesla nejníže od srpna kvůli výzvám k revizi
12.2.2026 17:27 | LONDÝN (ČTK)
Ve středu večer se ve prospěch revize systému vyslovil německý kancléře Friedrich Merz na setkání s vedoucími představiteli evropského průmyslu v Antverpách. Dnes tuto myšlenku podpořili představitelé dalších členských zemí EU, píše Reuters.
"Musíme zahájit důkladnou revizi systému ETS a zastavit finanční spekulace kolem tohoto systému,“ uvedla italská premiérka Giorgia Meloniová před začátkem dnešního neformálního summitu EU o konkurenceschopnosti. Český premiér Andrej Babiš před zahájením summitu označil revizi systému ETS za jedinou věc, která může okamžitě zachránit evropský průmysl.
