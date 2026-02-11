Senát podpořil vládu v odmítání systému obchodu s emisními povolenkami ETS 2
Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) uvedla, že systém ETS 2 by podle odhadů mohl zvýšit náklady pro domácnosti o 200 až 400 korun měsíčně a přinést jednorázové navýšení inflace až o 0,6 procentního bodu. Pozitivní by ale podle senátorky měla být modernizace průmyslu a zemědělství.
Horní parlamentní komora podpořila záměr vlády hledat na úrovni EU mezi členskými státy podobně smýšlející partnery pro podporu zrušení systému ETS 2, i když to s ohledem na stávající rozložení sil v Evropském parlamentu bude nereálné. Kabinet by se měl podle Senátu alespoň pokusit prosadit takové změny v evropské legislativě, které posílí ochranné mechanismy před nepřiměřeným nárůstem cen emisních povolenek. Podle senátního výboru pro životní prostředí by k řešením mohlo patřit snížení maximální ceny povolenky pod 45 eur.
Senátoři ocenili, že zamýšlené rezervy tržní stability pro systém ETS 2 vycházejí vstříc požadavkům aliance 19 členských zemí v čele s ČR, jak byly za předchozí vlády Petra Fialy (ODS) formulovány loni v červenci ve stanovisku Evropské komisi.
Evropský parlament v úterý schválil klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Součástí kompromisní dohody je i roční odklad zavedení emisních povolenek ETS 2, tedy na rok 2028, o což Česko usilovalo. Z českých europoslanců dohodu podpořili zástupci Starostů, TOP 09 a Pirátů, zástupci ostatních stran včetně ODS a ANO byli proti.
Macinka se v úvodu svého vystoupení omluvil senátorům za komplikace, které vyvolal svou ohlášenou absencí na dnešním jednání Senátu. Zdůvodnil ji souběžnou schůzí Sněmovny k letošnímu státnímu rozpočtu a apelem ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), aby ministři byli sněmovnímu projednávání v maximální míře přítomni.
