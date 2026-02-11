Senát se kvůli absenci Macinky nebude zabývat emisními povolenkami
Sobotka tak připomněl roztržku mezi hlavou státu a Macinkou kvůli odmítání jmenovat ministrem životního prostředí poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, která vyústila ve vicepremiérovo prohlášení, že on i ministerstvo zahraničí budou prezidenta ignorovat.
Macinka, který byl dnes ráno na jednání Sněmovny, se z jednání Senátu omluvil v úterý večer, a to i z projednávání zprávy o stavu životního prostředí v ČR. O zprávě a emisních povolenkách bude Senát jednat zřejmě v březnu.
Evropský parlament v úterý schválil klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Součástí dohody je i roční odklad zavedení emisních povolenek ETS2, tedy na rok 2028. Z českých europoslanců dohodu podpořili zástupci Starostů, TOP 09 a Pirátů, zástupci ostatních stran včetně ODS a ANO byli proti. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) systém emisních povolenek ETS2 zcela odmítla a uvedla, že bude v EU hledat podporu pro jeho zrušení
Pavel Hanzl11.2.2026 11:27
Nějak mi uniká logika kroku, kdy nepodpořím odklad povolenek. To teda chtějí, aby začaly platit hned?
O zrušení se přece nejednalo a je to zcela nereálné.
Odklad by přece vytvořil časový prostor pro další jednání, nerozumím tomu.