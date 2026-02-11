https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/senat-se-kvuli-absenci-macinky-nebude-zabyvat-emisnimi-povolenkami
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Senát se kvůli absenci Macinky nebude zabývat emisními povolenkami

11.2.2026 10:40 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 2
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Senát se dnes nebude zabývat odkladem zavedení emisních povolenek ETS2, neboť ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka, který z pověření vede i ministerstvo životního prostředí, se z jednání horní parlamentní komory omluvil. Předseda senátorského klubu Starostů Jan Sobotka k tomu uvedl, že Macinka se z jednání v Senátu omluvil opakovaně a buď nezvládá svou práci, nebo ignoruje Senát tak jako prezidenta Petra Pavla.
 
"Pan ministr dvou ministerstev buď nezvládá tuto práci, protože nechodí k nám do Senátu, anebo Senát ignoruje tak jako pana prezidenta," prohlásil Sobotka. Podle něj se Macinka zřejmě "vysiluje psaním nočních SMS zpráv a nechodí do práce".

Sobotka tak připomněl roztržku mezi hlavou státu a Macinkou kvůli odmítání jmenovat ministrem životního prostředí poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, která vyústila ve vicepremiérovo prohlášení, že on i ministerstvo zahraničí budou prezidenta ignorovat.

Macinka, který byl dnes ráno na jednání Sněmovny, se z jednání Senátu omluvil v úterý večer, a to i z projednávání zprávy o stavu životního prostředí v ČR. O zprávě a emisních povolenkách bude Senát jednat zřejmě v březnu.

Evropský parlament v úterý schválil klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Součástí dohody je i roční odklad zavedení emisních povolenek ETS2, tedy na rok 2028. Z českých europoslanců dohodu podpořili zástupci Starostů, TOP 09 a Pirátů, zástupci ostatních stran včetně ODS a ANO byli proti. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) systém emisních povolenek ETS2 zcela odmítla a uvedla, že bude v EU hledat podporu pro jeho zrušení

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Karel Havlíček na Solární konferenci Foto: Ekolist.cz Havlíček: ČR bude hledat podporu k zásadní úpravě povolenek, chce cenový strop Andrej Babiš Foto: COP26 Flickr Novými členy vládní rady pro využití výnosu z povolenek jsou Babiš i Turek Vlajka EU a kouřící komín Foto: Depositphotos Nerudová v Evropském parlamentu navrhne možnost vyjmutí domácností ze systému povolenek ETS 2

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

11.2.2026 11:27
Něco tak blbého a arogantního jsme ještě ve vládě naměli.
Nějak mi uniká logika kroku, kdy nepodpořím odklad povolenek. To teda chtějí, aby začaly platit hned?
O zrušení se přece nejednalo a je to zcela nereálné.
Odklad by přece vytvořil časový prostor pro další jednání, nerozumím tomu.
Odpovědět
pk

pepa knotek

11.2.2026 11:38
Senát ČR si může projednávat a odhlasovávat co chce, na systém emisních povolenek to žádný vliv nemá.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist