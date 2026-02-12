https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/david-smoljak-nepovolit-povolenky
David Smoljak: Nepovolit povolenky?

12.2.2026 | David Smoljak |
Diskuse: 1
Přiznám se, že mi to nedává smysl.
 
Celou dobu opakujeme, že cena emisních povolenek musí být udržitelná, předvídatelná a je ji třeba buď zastropovat nebo udržet v nějakém jasně definovaném koridoru.

Podaří se nám uzavřít alianci s dalšími osmnácti státy, která to začne účinně prosazovat. Naše europoslankyně Danuše Nerudová se stane hlavní zpravodajkou téhle agendy v Evropském parlamentu a tlačí to i z téhle strany.

Evropská komise nám pak pošle návrh, který nám jde naproti v úsilí vysokou cenu povolenek srazit, volatilitu omezit a předvídatelnost trhu zajistit.

A my řekneme: OK, ale my ty povolenky stejně nechceme.

Přitom moc dobře víme, že tenhle postoj nemáme sebemenší šanci prosadit, nemůžeme tím vůbec nic získat, jen spoustu věcí ztratit. Včetně důvěry a podpory, o ztrátě finančních prostředků z podpůrného Klimatického fondu ani nemluvě.

Začínám rozumět, proč se o nás v diplomatických kuolárech v zahraničí často trousí uštěpačná poznámka: Češi? Samá taktika, ale žádná strategie.

foto - Smoljak David
David Smoljak
Autor je publicista, senátor a člen hnutí STAN.

Všechny komentáře (1)
RV

Richard Vacek

12.2.2026 10:49
Pokud je něco špatné, tak to mám odmítat a ne škemrat, aby se to trochu zlepšilo.
