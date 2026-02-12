David Smoljak: Nepovolit povolenky?
Podaří se nám uzavřít alianci s dalšími osmnácti státy, která to začne účinně prosazovat. Naše europoslankyně Danuše Nerudová se stane hlavní zpravodajkou téhle agendy v Evropském parlamentu a tlačí to i z téhle strany.
Evropská komise nám pak pošle návrh, který nám jde naproti v úsilí vysokou cenu povolenek srazit, volatilitu omezit a předvídatelnost trhu zajistit.
A my řekneme: OK, ale my ty povolenky stejně nechceme.
Přitom moc dobře víme, že tenhle postoj nemáme sebemenší šanci prosadit, nemůžeme tím vůbec nic získat, jen spoustu věcí ztratit. Včetně důvěry a podpory, o ztrátě finančních prostředků z podpůrného Klimatického fondu ani nemluvě.
Začínám rozumět, proč se o nás v diplomatických kuolárech v zahraničí často trousí uštěpačná poznámka: Češi? Samá taktika, ale žádná strategie.
