Cenu ředitele KRNAP za přínos Krkonoším získalo pět osobností a jeden spolek

23.4.2026 19:54 | VRCHLABÍ (ČTK)
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP
Cenu ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) za rok 2025 dnes ve Vrchlabí na Trutnovsku získalo šest osobností a organizací, které přispěly k rozvoji Krkonoš. Správa KRNAP udělila ocenění pošestnácté, letos zastoupil ředitele Správy KRNAP vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva životního prostředí Michal Servus, který byl dočasně pověřen řízením parku. Dosavadního ředitele Robina Böhnische v březnu odvolal ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
 
Výbor letos vybíral z téměř 40 nominovaných, informovali zástupci parku. Laureáty se stali dobrovolný strážce a spolupracovník časopisu Krkonoše–Jizerské hory Miloš Jakoubek, lesník Otakar Schwarz, hospodář Pavel Heřman, lékař Luboš Hruška, geomorfolog Piotr Migoń a vrchlabský Okrašlovací spolek.

"Laureáti nebo jejich zástupci převzali ceny v podobě Krakonoše. Ty vyrobil jako drátěné plastiky Ladislav Šlechta z Harrachova technikou smyček. Předlohou mu bylo nejstarší vyobrazení Krakonoše tak, jak je známe z Hellwigovy mapy Slezska z roku 1561," sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. K výrobě jedné sošky bylo zapotřebí přibližně 30 metrů taženého žíhaného drátu, který musí být pro potřeby pletení tvárný a měkký. "Výroba jednoho Krakonoše zabrala více než 30 hodin," dodal Drahný.

Smyslem ocenění je podle něj vyzdvihnout lidi, kteří svým životem a prací znamenají či znamenali přínos pro Krkonošský národní park či Krkonoše jako region. Nominace laureátů Ceny ředitele Správy KRNAP posílá veřejnost.

Loni Cenu ředitele Správy KRNAP získali ochranář a bývalý ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl, bývalý člen Horské služby Miloš Pokorný, průkopník lyžování a horské turistiky v Krkonoších Jan Buchar a také in memoriam spisovatel, dramatik a folklorista Miloš Gerstner, in memoriam organizátorka závodů ke 100. výročí prvního mistrovství světa v lyžování v Janských Lázních Klára Stejskalová, Horská služba ke svému 90. výročí založení, Divadelní spolek Krakonoš, geobotanička Helena Štursová a hospodáři Joachim Dutschke a Agnes Murbachová. V roce 2024 bylo sedm oceněných, mezi nimi také starosta Lánova Jiří Vanc nebo lesník a bývalý pracovník Správy KRNAP Oldřich Šimek.

Krkonošský národní park založený v květnu 1963 je nejstarším národním parkem v Česku, zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. I s ochranným pásmem se rozkládá na 55 000 hektarech.

Pražská EVVOluce

