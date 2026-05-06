Češi mohou poslat on-line přání Davidu Attenboroughovi ke 100. narozeninám
Poblahopřát Attenboroughovi mohou nejen jednotlivci, ale i školy nebo firmy. WWF Česko všechna odeslaná přání shromažďuje a v den jeho narozenin je doručí jeho týmu jako dar k životnímu jubileu.
"David Attenborough inspiroval celé generace lidí k tomu, aby se zajímali o přírodu a chránili ji. Máme radost, kolik z nich se do výzvy zapojilo a jak osobní vzkazy sdílejí. Ukazuje to, jak silný dopad jeho práce má," sdělila ředitelka WWF Česko Lenka Fryčová.
Attenborough se proslavil popularizací přírodních krás celého světa a podle WWF Česko patří po desetiletí k jedněm z nejvýraznějších hlasů ochrany přírody. Mezi jeho nejznámější dokumenty patří například Planeta Země, Modrá planeta nebo Život na Zemi, které vytvořil ve spolupráci s BBC. S organizací WWF pracoval na dokumentární sérii Naše planeta, která je dostupná na platformě Netflix.
Během svého života získal Attenborough desítky čestných titulů a různých ocenění včetně mnoha cen BAFTA a Emmy. V roce 2023 ho třeba časopis New Statesman označil za osobnost, která je pro "zelenou diplomacii" v Británii neocenitelná. Jeho raná tvorba se zaměřovala především na zázraky přírodního světa, v pozdějších letech se ve své práci začal více angažovat na podporu environmentálních a ekologických témat.
reklama