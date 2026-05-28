Vavrouškovu cenu za environmentální osvětu získaly tři laureátky
Johnová už desítky let aktivně bojuje za občanské svobody a pečuje o zdravé životní prostředí i udržitelnou mobilitu ve městech. Podle předsedy poroty Vladimíra Kořena stála u počátků českého ekologického hnutí a nyní se zaměřuje na bezpečnost v ulicích. "S kolegyněmi sepsala a prosadila paragraf o přednosti chodce na přechodu, její projekt Bezpečné cesty do školy vedl k desítkám stavebních úprav," řekl Kořen.
"Mojí největší zásluhou patrně je, že se blížím kategorii in memoriam," zavtipkovala Johnová při převzetí ocenění. "Cítím se ale samozřejmě velmi poctěna a těší mne, že se téma dopravy dostává do popředí zájmu veřejnosti," dodala.
Za výjimečný počin v uplynulých letech porota ocenila právničku a političku Žákovskou za založení dobrovolnického ReUse CEntra v Ústí nad Labem. Centrum za tři roky fungování vrátilo do oběhu přes 40 000 předmětů a materiálně pomohlo vybavit přes tisícovku lidí v nouzi.
Podle Kořena Žákovská vybudovala místo, kde věci dostávají druhou šanci a lidé novou naději. Do chodu centra se totiž zapojují osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním.
Žákovská se ceremoniálu nezúčastnila kvůli absolvování vojenského výcviku aktivních záloh. Cenu za ni převzala kolegyně. "Zisk ceny je pro mne obrovskou ctí. Moc děkuji všem mým kolegům z centra, kteří se mnou tu naši káru táhnou," řekla Žákovská formou videovzkazu.
Ekozásek roku, ocenění pro environmentální osobnosti do 26 let, převzala Fialová, která je historicky nejmladší režisérkou České televize. Porota ji ocenila především za vědecko-investigativní přístup, který má přímý dopad na záchranu české krajiny. Fialová dlouhodobě působí v investigativním publicistickém pořadu Nedej se!, který se zaměřuje na životní prostředí, ochranu přírody a občanské kauzy.
Cena Josefa Vavrouška se uděluje od roku 1996 a převzaly ji již desítky lidí. S oceněním je spojena finanční odměna a skleněná plastika od výtvarníka Vladimíra Kleina. Ocenění uděluje Nadace partnerství.
Ekolog a někdejší federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek patřil k protagonistům konceptu trvale udržitelného rozvoje. V roce 1995 se svou dcerou tragicky zahynul při zimním přechodu Vysokých Tater.
