Vavrouškovu cenu za environmentální osvětu získaly tři laureátky

28.5.2026 19:20 | PRAHA (ČTK)
Jarmila Johnová oceněná Cenou Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos.
Foto | Radovan Kramář / Nadace Partnerství
Environmentální Cenu Josefa Vavrouška dnes odpoledne v Senátu převzaly tři laureátky. Ocenění získala signatářka Charty 77 Jarmila Johnová, zakladatelka dobrovolnického ReUse CEntra v Ústí nad Labem Karolína Žákovská a dokumentaristka a nejmladší režisérka České televize Kateřina Fialová. Ceremoniál se konal v hlavním sále Valdštejnského paláce pod záštitou místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové (KDU-ČSL) ve spolupráci s Nadací partnerství.
 
Hlavní cenu za dlouhodobý přínos obdržela Johnová, která je zakládající členkou hnutí Pražské matky, které upozorňovalo na špatný stav ovzduší a iniciovalo první ekologické organizace. V roce 2020 se Pražské matky přeměnily na Pěšky městem.

Johnová už desítky let aktivně bojuje za občanské svobody a pečuje o zdravé životní prostředí i udržitelnou mobilitu ve městech. Podle předsedy poroty Vladimíra Kořena stála u počátků českého ekologického hnutí a nyní se zaměřuje na bezpečnost v ulicích. "S kolegyněmi sepsala a prosadila paragraf o přednosti chodce na přechodu, její projekt Bezpečné cesty do školy vedl k desítkám stavebních úprav," řekl Kořen.

"Mojí největší zásluhou patrně je, že se blížím kategorii in memoriam," zavtipkovala Johnová při převzetí ocenění. "Cítím se ale samozřejmě velmi poctěna a těší mne, že se téma dopravy dostává do popředí zájmu veřejnosti," dodala.

Karolína Žákovská oceněná Cenou Josefa Vavrouška za výjimečný počin.
Foto | Radovan Kramář / Nadace Partnerství

Za výjimečný počin v uplynulých letech porota ocenila právničku a političku Žákovskou za založení dobrovolnického ReUse CEntra v Ústí nad Labem. Centrum za tři roky fungování vrátilo do oběhu přes 40 000 předmětů a materiálně pomohlo vybavit přes tisícovku lidí v nouzi.

Podle Kořena Žákovská vybudovala místo, kde věci dostávají druhou šanci a lidé novou naději. Do chodu centra se totiž zapojují osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Žákovská se ceremoniálu nezúčastnila kvůli absolvování vojenského výcviku aktivních záloh. Cenu za ni převzala kolegyně. "Zisk ceny je pro mne obrovskou ctí. Moc děkuji všem mým kolegům z centra, kteří se mnou tu naši káru táhnou," řekla Žákovská formou videovzkazu.

Kateřina Fialová oceněná Cenou Josefa Vavrouška v kategorii Ekozásek.
Foto | Radovan Kramář / Nadace Partnerství

Ekozásek roku, ocenění pro environmentální osobnosti do 26 let, převzala Fialová, která je historicky nejmladší režisérkou České televize. Porota ji ocenila především za vědecko-investigativní přístup, který má přímý dopad na záchranu české krajiny. Fialová dlouhodobě působí v investigativním publicistickém pořadu Nedej se!, který se zaměřuje na životní prostředí, ochranu přírody a občanské kauzy.

Cena Josefa Vavrouška se uděluje od roku 1996 a převzaly ji již desítky lidí. S oceněním je spojena finanční odměna a skleněná plastika od výtvarníka Vladimíra Kleina. Ocenění uděluje Nadace partnerství.

Ekolog a někdejší federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek patřil k protagonistům konceptu trvale udržitelného rozvoje. V roce 1995 se svou dcerou tragicky zahynul při zimním přechodu Vysokých Tater.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
