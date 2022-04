Čepro uzavřelo smlouvu na biolíh od Agrofertu za 700 milionů korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Státní distributor paliv Čepro počátkem března uzavřel rámcovou smlouvu na dodávku biolihu za 700 milionů korun se společností Ethanol Energy, která spadá pod koncern Agrofert ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Surovina poslouží jako biosložka k přimíchávání do benzinu. Vyplývá to z informací ve Věstníku veřejných zakázek. Přimíchávání biosložek do pohonných hmot plánuje nynější vláda zrušit.

Do zadávacího řízení Čepra na dodávky biolihu se přihlásili dva zájemci. S druhým z nich, slovenskou firmou Enviral, Čepro podepsalo rámcovou smlouvu také za 700 milionů korun.

Čepro odebíralo biopaliva od firem z holdingu Agrofert i v době, kdy byl Babiš ve vládě. Argumentovalo právní analýzou, kterou si nechalo vypracovat kvůli auditní zprávě Evropské komise o Babišově možném střetu zájmů. Před rokem podle serveru Seznam Zprávy začala policie prověřovat zakázky na biosložku do nafty v hodnotě pěti miliard korun, které Čepro zadalo Agrofertu bez soutěže. Loni v květnu pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal stanovisko, podle kterého Čepro na nákupy biopaliv od firem z Agrofertu vypisovat tendry podle zákona o veřejných zakázkách nemusí.

Na dodávkách biosložek pro Čepro mají firmy z holdingu Agrofert dlouhodobě zhruba poloviční podíl. K dodavatelům Čepra spadajícím pod Agrofert patří největší výrobce biopaliv v Česku, lovosická firma Preol, a také společnost Primagra z Milína na Příbramsku.

Vláda ve středu v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině schválila mimo jiné zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zrušení povinnosti u nafty povede k jejímu zlevnění 1,50 až dvě koruny na litr. Záměr schválený vládou počátkem března kritizovalo Babišovo hnutí ANO. Babiš uvedl, že k nahrazení biosložek bude muset Česko nakoupit navíc 690 000 tun ropy z Ruska.

Čepro provozuje síť 1165 kilometrů produktovodů, k dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejichž kapacita je 1,76 milionu metrů krychlových. Společnosti náleží přes 200 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR, která je z hlediska počtu stanic třetí největší a z pohledu prodejů pohonných hmot čtvrtá nejvýznamnější v ČR.

reklama