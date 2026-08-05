Červený chce peníze ušetřené za rekultivaci rozdělit obcím podle původní dohody
Severní energetická zdůvodnila své rozhodnutí liknavostí státního aparátu, který se nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Jednání se SFŽP podle ní nepřinášelo žádné výsledky. Společnost v prohlášení rovněž zmínila, že čelila negativní kampani. O jakou částku půjde společnost neuvedla, podle předchozích informací by to měly být stamiliony korun. Fond životního prostředí se k prohlášení i k avizovaným krokům Severní energetické odmítl vyjádřit.
Podle Červeného se od dubna do června uskutečnilo pět společných jednání, na kterých se hledalo řešení, které by bylo akceptovatelné pro všechny zúčastněné, včetně dohody o zřízení společné pracovní skupiny a nezávislém ověření sporných podkladů. Součástí této dohody bylo podle Červeného také to, že výše příspěvku společnosti Severní energetická pro financování programu pro dotčené obce bude po dokončení odborných podkladů validována v září letošního roku.
Ekologické organizace přístup Severní energetické zkritizovaly. Podle nich se naplnily jejich obavy, že si chce majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač většinu ušetřených peněz z rekultivací nechat.
Uhelné společnosti musí ze zákona část svých prostředků uchovávat ve speciálním fondu, který následně slouží k rekultivaci vytěženého území. V lomu ČSA bude kromě klasické rekultivace využita i takzvaná sukcese, tedy ponechání obnovy na přírodě. Tím by měla Tykačova firma ušetřit zhruba miliardu korun. O změně koncepce rekultivace lomu ČSA rozhodla podle Severní energetické na základě zpracovaných materiálů vláda, a těžební společnost ji tak pouze naplňuje.
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