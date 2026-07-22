https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/usetrene-penize-ze-sukcesnich-rekultivaci-patri-tezarum-reaguje-firma-na-slova-ekologickych-organizaci
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ušetřené peníze ze sukcesních rekultivací patří těžařům, reaguje firma na slova ekologických organizací

22.7.2026 14:53 (ČTK)
Zdroj | Sev.en
Ušetřené peníze z takzvaných sukcesních rekultivací v hnědouhelných lomech ČSA a Vršany na Mostecku, tedy z obnovení narušené krajiny přírodou bez zásahu člověka, patří těžební společnosti Sev.en Česká energie, nikoli státu nebo okolním obcím. ČTK to sdělila ředitelka HR a komunikace Jana Hassmannová ze Sev.en Services, která je dceřinou společností skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače. Reagovala tak na úterní tvrzení ekologických organizací Hnutí Duha a Greenpeace ČR, že úspory musí jít na rozvoj okolním obcím, aby byla sukcese spravedlivá.
 
Hnědouhelné lokality ČSA u Litvínova a lom Vršany u Mostu spravují těžařské firmy ze skupiny Sev.en. V lomu ČSA těžbu ukončily v roce 2024. Ve Vršanech stále těží, ukončení těžby se předpokládá kolem roku 2030 a sukcesní rekultivace jsou plánovány pro jeho část. Podobně jako v jiných lomech se zde počítá i s jezerem, které se bude samovolně napouštět.

Ekologové ve vyjádření pro ČTK uvedli, že se obávají toho, že si chce Tykač většinu ušetřených peněz z rekultivací nechat místo toho, aby je investoval do rozvoje regionu.

Podle Hassmannové je ale v případě peněz ušetřených změnou plánu sanací a zapojením sukcese nutné přijmout fakt, že jde o peníze těžební společnosti a ne o peníze obcí či státu. "Jakékoliv rozhodnutí o jejich využití je proto ze strany těžební společnosti dobrovolné a výhradně formou daru," řekla.

Podle Hnutí Duha sukcesní rekultivace umožňují vznik unikátních území z hlediska biodiverzity a ochrany přírody. Pokud se zpřístupní lidem, tak navíc zvýší turistickou atraktivitu území a rovněž ušetří peníze. "U těch peněz je ale kámen úrazu. Ušetřené peníze z rekultivací lomu ČSA měly jít okolním obcím, ale Pavel Tykač si chce většinu nechat pro sebe. Měly by je ale dostat obce," sdělila ČTK mluvčí Hnutí Duha Eva Pernicová.

Starostové obcí v okolí lomu ČSA podle webu Aktuálně.cz čekají na ušetřené peníze ze sukcesních rekultivací přes rok. Zmíněná rekultivace skupině Sev.en přinesla úsporu nákladů, kterou chtěla vrátit do regionu, ve výši zhruba 460 milionů korun. Záměr původně podporovali ekologové, obce a stát, v posledních měsících se ale vedou spory o to, zda vyměřená částka skutečně odpovídá úspoře vzniklé změnou rekultivačního přístupu.

"O zapojení sukcese do plánu sanace a rekultivace lomu ČSA rozhodla vláda a těžební společnosti nedělají nic jiného, než že plní přání státu," řekla Hassmannová. V lomu Vršany je ale podle ní úplně jiná situace než v lomu ČSA. Zatímco v lomu ČSA byl konec těžby dlouhodobě připravován a skončil v době, kdy už byl lom prakticky vytěžen, konec těžby ve Vršanech nezávisí na množství zásob uhlí v lomu, ale na rozhodnutí dál nevyužívat v energetickém mixu ČR uhlí.

Přečtěte si také |
Lom Vršany Foto: Honza Groh Wikimedia Commons Ekologické organizace: Úspory z rekultivací lomů po těžbě mají dostat obce, ne těžaři

"Pokud bude sukcese zahrnuta i do obnovy lomu Vršany, k čemuž se na základě dlouhodobých výzkumů odborníci přiklání, není možné zkopírovat model použitý v případě lomu ČSA. Každý lom je specifický a lom Vršany také," doplnila Hassmannová.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Lom Vršany Foto: Honza Groh Wikimedia Commons Ekologické organizace: Úspory z rekultivací lomů po těžbě mají dostat obce, ne těžaři Průmyslová krajina Foto: Depositphotos O těžbě lithia se v Dubí debatovalo do půlnoci, stanovisko se čeká do konce roku Cínovec (Böhmisch Zinnwald) Foto: abejorro34 Flickr Obavy lidí z těžby lithia v Krušných horách zpracovatelé posudku nerozptýlili

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist