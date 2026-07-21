https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologicke-organizace-uspory-z-rekultivaci-lomu-po-tezbe-maji-dostat-obce-ne-tezari
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Ekologické organizace: Úspory z rekultivací lomů po těžbě mají dostat obce, ne těžaři

21.7.2026 16:56 (ČTK)
Diskuse: 3
Lom Vršany
Lom Vršany
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Honza Groh / Wikimedia Commons
Úspory z takzvané sukcesní rekultivace v lomech na Mostecku, tedy obnovení narušené krajiny přírodou bez zásahu člověka, by měly putovat místním obcím, ne těžařům. ČTK to sdělily ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace ČR. Vědci i ekologové se shodují, že sukcesní rekultivace jsou lepším řešením než některé klasické technické rekultivace, ke kterým patří například vysazování stromů do řádku. Aktivisté ale upozorňují, že pokud má být sukcese spravedlivá, musí jít ušetřené peníze na rozvoj regionu.
 
Sukcesní rekultivace jsou plánovány i pro část lomu Vršany na Mostecku, kde se počítá s ukončením těžby kolem roku 2030. Ve Vršanech těží společnost Vršanská uhelná, která je součástí energetické skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače. Ekologové ve vyjádřeních pro ČTK uvedli, že se obávají toho, že si chce Tykač většinu ušetřených peněz ponechat pro sebe namísto investic do rozvoje regionu. Vyjádření skupiny Sev.en i Vršanské uhelné ČTK shání.

Podle Hnutí Duha umožňují sukcesní rekultivace vznik unikátních území z hlediska biodiverzity a ochrany přírody. Pokud se zpřístupní lidem, tak navíc zvýší turistickou atraktivitu území. A v neposlední řadě ušetří peníze.

"Tady je však kámen úrazu. Například ušetřené peníze z rekultivací lomu Československé armády měly jít okolním obcím, ale Pavel Tykač, který v něm těžil, si chce většinu nechat pro sebe. Měly by je ale dostat obce," sdělila mluvčí Hnutí Duha Evy Pernicové. Rozhodnutí o provedení sukcesních rekultivací ve Vršanech proto musí podle organizace předcházet jasná dohoda na tom, že peníze půjdou obcím a nezůstanou těžaři.

Podobný názor zastává i Greenpeace ČR. "Bohužel zatím vidíme, že se skupina Sev.en Pavla Tykače opět snaží najít řešení výhodné pro své zisky a ne pro region, ve kterém zbohatla," řekl vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jaroslav Bican. Přírodní obnova lomů na Mostecku je podle organizace v pořádku, nemá být ale způsobem, jak se těžební společnosti vyhnou odpovědnosti a ušetří peníze.

"Pokud díky levnější formě rekultivací ušetří, mají peníze na svůj rozvoj dostat obce, které po desetiletí trpěly nadměrným hlukem a prachem z těžby. Obnova zničeného území byla obyvatelům regionu přislíbena a je teď naprosto zásadní, aby skupina Sev.en dodržela svou část dohody," doplnil Bican.

Odborníci z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze nedávno v analýze hodnotili hlavní parametry od hydrologie, pedologie, botaniky a zoologie po krajinné plánování či historický odkaz této těžebně dosluhující lokality. ČZU o tom informovala v tiskové zprávě.

Podobně jako v jiných bývalých lomech se i ve Vršanech počítá s jezerem, které se bude samovolně napouštět. Část území má být ponechána přírodním procesům obnovy, v plánu je také zpřístupnění lokality veřejnosti. S ohledem na chystané ukončení těžby v následujících letech chtějí odborníci s předstihem iniciovat diskusi, do které by rádi zapojili co nejširší okruh uživatelů území.

Odborníci z ČZU uvádí, že plochy ponechané samovolnému vývoji bez technických rekultivací patří z hlediska ochrany přírody k nejcennějším částem posttěžební krajiny. Výzkum uskutečněný na Mostecku podle nich dlouhodobě potvrzuje jejich mimořádný význam pro biodiverzitu, včetně výskytu stovek vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Zároveň i naznačil, že tento přístup nachází stále větší podporu i u veřejnosti a dalších aktérů, kteří oceňují nejen přírodní hodnotu těchto území, ale i jejich potenciál pro rekreaci, vzdělávání a cestovní ruch.

Tato tvrzení podporuje i expertní stanovisko Akademie věd ČR (AV ČR) z minulého roku, jehož hlavním autorem je Jan Frouz z Biologického centra AV ČR. Vyplývá z něj, že krajinu lze po těžbě oživit za zlomek nákladů s využitím přírodních procesů. Přirozená rekultivace lomů a dolů navíc podporuje i výskyt mnoha vzácných a chráněných druhů, které na nerekultivovaných výsypkách nalézají útočiště. Většina postižených lokalit má podle analýzy velký potenciál, aby se obnovila samovolně a v přijatelném čase.

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JP

Jaroslav Pokorný

21.7.2026 17:13
Ty lomy byly státní. Následky těžby dopadaly na občany, ale zisky šly státu. Také nyní by stát ušetřil. Jenže politici by se museli starat. A jak měl říci V. Klaus, ještě jako min. financí: "Musíme všechno zprivatizovat, abysme se o to nemuseli starat."
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Jaroslav Řezáč

21.7.2026 18:09 Reaguje na Jaroslav Pokorný
už dávno do těch regionů jdou miliardy do strukturálně postižených oblastí těžby, tak není třeba nasazovat. To, jak jsou využívány je věcí další, oni však v těch obcích mají zastupitelstva a jsou svéprávný.
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Jaroslav Řezáč

21.7.2026 18:03
" Aktivisté ale upozorňují, že pokud má být sukcese spravedlivá, musí jít ušetřené peníze na rozvoj regionu.'

by zajímalo, v jaký galaxii "aktivisti" žijou?
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