Česká Lípa zlepšuje podmínky pro cyklisty, přibývají i nové trasy

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | MabelAmber / Pixabay Česká Lípa zlepšuje podmínky pro cyklisty, přibylo dopravní značení a stojany pro kola, připravují se nové trasy. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česká Lípa zlepšuje podmínky pro cyklisty, přibylo dopravní značení a stojany pro kola, připravují se nové trasy. Ke zlepšení podmínek přispěl i projekt Do práce na kole, do něhož se Česká Lípa zapojila loni poprvé. Přihlásilo se 48 účastníků zejména z průmyslové zóny Dubice, řekl v pátek místostarosta Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa). Projekt podle něj ukázal nejen možnost jezdit na kole do průmyslové zóny i z nejvzdálenějších míst města, ale upozornil i na některé slabiny.

"I díky připomínkám cyklistů jsme vytipovali několik míst, která dosud fungovala jen pro pěší, a navrhli jsme změnu dopravního značení tak, aby těmi místy mohli projíždět i cyklisté," řekl místostarosta. Díky změně dopravního značení teď mohou cyklisté do podchodu v Žitavské ulici, na lávku mezi Bardějovskou a Purkyňovou ulicí, do pěší zóny v ulici 28. října u budovy Telekomu a projíždět mohou i Severní ulici. "V rámci letošního ročníku se budeme snažit vytipovat další místa," doplnil Turnhöfer.

Do projektu Do práce na kole se Česká Lípa zapojí i letos, registrace bude spuštěna v neděli 1. března. Město chce motivovat vlastní zaměstnance, aby se do projektu zapojili, a zároveň o něm informovat veřejnost a ostatní českolipské firmy. "Připravujeme zároveň takzvané akce na triko, což jsou slevové akce pro soutěžící zapojené v projektu. Stejně jako v loňském roce zároveň chystáme vyhlásit i městské kategorie a vítěze oceníme v rámci Městských slavností," řekl místostarosta.

Česká Lípa má poměrně rozsáhlou síť cyklostezek a cyklotras. "Speciálně směr do Dubice je cyklostezkami pokryt velmi dobře. Hlavní pohyb cyklistů, který jsme v rámci projektu zaznamenali, byl po prakticky nejdelší trase ze sídliště Špičák do Dubice," řekl Turnhöfer. Ukázalo to podle něj, že i prostupnost centra je pro cyklisty velmi dobrá a díky jejich oddělení od automobilového provozu i bezpečná. Přesto ve městě připravují další trasy. O kilometr by se měla prodloužit cyklostezka Varhany. Město také získalo pozemky, které umožní vybudovat další stezky kolem Ploučnice nebo v Dubici. Cyklostezka by měla v budoucnu Českou Lípu propojit i s Novým Borem.

reklama