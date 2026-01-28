Česká vláda poslala politikům EU zásadní dopis, řeší konkurenceschopnost průmyslu a emisní povolenky
"Chci se omluvit, že jsem včera (v úterý) tady nevystoupil, protože jsme 14 dnů připravovali velice důležitý dopis, který jsme včera (v úterý) finalizovali. Byl poslán předsedkyni Evropské komise, předsedovi Evropské rady a všem předsedům vlád a prezidentům Evropské unie," popsal Babiš. "Je to zásadní podklad a pozice České republiky v rámci mimořádného summitu Evropské rady 12. února v Belgii. A ten dopis zásadně řeší budoucnost evropského průmyslu a dopady Fit for 55 a tyhle záležitosti," doplnil.
"Připravujeme zásadní stanovisko pro našeho premiéra zejména k emisním povolenkám. Ale není to jenom o emisních povolenkách, je to obecně ke konkurenceschopnosti. Ten dopis je dost ostrý a vychází do značné míry z kritického pohledu například Antverpské deklarace, ale všechno bude v tom dopise," řekl Havlíček ČTK. Na tvorbě dopisu se podle něj z velké části podílelo ministerstvo průmyslu, částečně i ministerstvo životního prostředí a Babišův tým.
Antverpská deklarace o průmyslové dohodě z února 2024 vzešla ze setkání víc než 70 výkonných ředitelů velkých průmyslových skupin a zástupců asociací zejména z chemického průmyslu i dalších energeticky náročných průmyslových odvětví z EU, jak popisuje ministerstvo zahraničních věcí. Deklarace žádá vytvořit Evropskou průmyslovou dohodu (European Industrial Deal), která doplní Zelenou dohodu (tzv. Green Deal), a zaměří se na podporu průmyslu v EU, což má vést k posílení konkurenceschopnosti.
Babišova vláda ve svém programovém prohlášení žádá mimo jiné revizi Green Dealu. Již v polovině prosince bezprostředně po svém jmenování odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se mají vztahovat na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Kabinet tenkrát také uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení systému.
