České Budějovice rozšiřují nabídku třídění odpadu od prahu domů

České Budějovice za rok svezou více než 15 000 tun směsného komunálního odpadu. Tříděného odpadu se za rok ve městě nashromáždí více než 11 000 tun.

České Budějovice rozšiřují projekt třídění odpadů od prahu domů. Loni tuto službu, kdy poskytují popelnice na separovaný odpad k jednotlivým domům, město zavedlo ve čtvrti Mladé. Nyní mají stejnou nabídku obyvatelé části Třebotovice a Kaliště. ČTK to řekl náměstek českobudějovického primátora Ivo Moravec (hnutí Občané pro Budějovice).

"Počítáme, že na podzim stejnou službu zavedeme i v Nových Hodějovicích. Chtěli bychom to rozšířit i do dalších částí, ale zatím to není přesně naplánované," řekl Moravec. Dodal, že město dosud tuto možnost nabízí v kompaktně uzavřených částech. "Nevíme, jak by to dopadlo ve čtvrtích, kde se hranice překrývají. Pak by mohlo dojít k situaci, že jeden člověk by tuto službu mohl využívat, ale jeho soused třeba ne. Proto zvažujeme jak postupovat dál," řekl Moravec.

Dodal, že od zavedení projektu se v Mladém množství odděleně shromážděných odpadů zvýšilo na 18,6 kilogramu papíru a 12,3 kilogramu plastu v přepočtu na jednoho obyvatele. "Teď je v Mladém výrazně méně kontejnerů na papír a plasty, a snížila se tím pádem i frekvence svozu, ale také výskyt černých skládek," uvedl Moravec.

