Ve Vřesové začala výstavba zařízení na zpracování pneumatik pomocí pyrolýzy
Při přípravě nového závodu se SUAS GROUP spojila s německou společností Pyrum Innovations AG. S ní vytvoří společnou firmu, v níž bude mít německý partner, který přináší do společného projektu know-how, podíl 49 procent.
Hlavními produkty zpracování budou recyklovaný uhlík a také olej a plyn, které vznikají při zpracování. Takto vyrobený plyn bude dále energeticky využit přímo v areálu kombinátu ve Vřesové. Pyrolýzní technologie přitom podle firmy výrazně snižuje emise při zpracování a využití produktů, které při ní vznikají. Německá společnost Pyrum Innovations od roku 2008 vyvíjí inovativní technologii, která umožňuje recyklaci použitých pneumatik a plastů s minimálními emisemi. Od roku 2020 je první závod v sídle společnosti v Dillingen/Saar v nepřetržitém provozu.
Zpracování odpadů je jednou z cest, kterými se SUAS GROUP chce do budoucna vydat. Po skončení těžby a zpracování uhlí zhruba kolem roku 2030, by část výroby tepla a energie mohly zajistit právě zpracované odpady, a to komunální i průmyslové, jako jsou pneumatiky.
reklama