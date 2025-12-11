https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ve-vresove-zacala-vystavba-zarizeni-na-zpracovani-pneumatik-pomoci-pyrolyzy
Ve Vřesové začala výstavba zařízení na zpracování pneumatik pomocí pyrolýzy

11.12.2025 15:12 | SOKOLOV (ČTK)
Foto | jeh amm ink / Flickr.com
Ve Vřesové na Sokolovsku začala SUAS GROUP, sesterská skupina Sokolovské uhelné, s výstavbou zařízení na recyklaci ojetých pneumatik. Technologie pyrolýzy umožňuje rozklad materiálu při velmi vysoké teplotě. Jde o investici za 1,4 miliardy korun. Skupina už získala na stavbu stavební povolení, a výstavba tak fyzicky začala, řekl novinářům místopředseda představenstva SUAS GROUP Martin Čermák.
 
"Je to investiční akce o celkovém objemu zhruba 1,4 miliardy korun a předpokládáme spuštění tohoto provozu v roce 2028, na začátku roku 2028. Jedná se o pyrolýzní recyklaci použitých pneumatik zhruba v objemu 23 000 tun ročně," uvedl Čermák.

Při přípravě nového závodu se SUAS GROUP spojila s německou společností Pyrum Innovations AG. S ní vytvoří společnou firmu, v níž bude mít německý partner, který přináší do společného projektu know-how, podíl 49 procent.

Hlavními produkty zpracování budou recyklovaný uhlík a také olej a plyn, které vznikají při zpracování. Takto vyrobený plyn bude dále energeticky využit přímo v areálu kombinátu ve Vřesové. Pyrolýzní technologie přitom podle firmy výrazně snižuje emise při zpracování a využití produktů, které při ní vznikají. Německá společnost Pyrum Innovations od roku 2008 vyvíjí inovativní technologii, která umožňuje recyklaci použitých pneumatik a plastů s minimálními emisemi. Od roku 2020 je první závod v sídle společnosti v Dillingen/Saar v nepřetržitém provozu.

Zpracování odpadů je jednou z cest, kterými se SUAS GROUP chce do budoucna vydat. Po skončení těžby a zpracování uhlí zhruba kolem roku 2030, by část výroby tepla a energie mohly zajistit právě zpracované odpady, a to komunální i průmyslové, jako jsou pneumatiky.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
