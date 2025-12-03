https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nove-kontejnery-v-ostrave-pojmou-vice-odpadu-a-k-odvozu-nejsou-treba-zavoznici
Nové kontejnery v Ostravě pojmou více odpadu a k odvozu nejsou třeba závozníci

3.12.2025 19:46 | OSTRAVA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Městská odpadová společnost OZO Ostrava zavádí novinku ve svozu odpadů. Kontejnery na směsný odpad, papír a plast o objemu 1100 litrů nahrazuje ve vybraných lokalitách nádobami, které pojmou až trojnásobek odpadu. Vyvážet ho budou speciální vozy s bočním výsypem, které ovládá řidič z kabiny, a nejsou tak potřeba závozníci. V pilotním projektu společnost koupila 271 velkokapacitních nádob a dvě popelářská vozidla, náklady byly zhruba 27 milionů korun, řekli zástupci města a OZO Ostrava.
 
Obdobný systém zatím využívá v ČR jen Přerov, v zahraničí je tento způsob svozu odpadů ale poměrně běžný. V Ostravě společnost v první fázi vybrala pro umístění kontejnerů obvody Jih, Poruba a Slezská Ostrava.

"Kontejnery jsou nášlapné, takže se jich lidé nemusí dotýkat. Výhodou jejich velkého objemu je méně četný svoz," uvedl primátorův náměstek Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Očekává, že u nových kontejnerů bude i větší pořádek, protože se automaticky samy zavírají.

"Do kontejnerů navíc nebude pršet, takže odpad nebude ani v letních měsících tak tlít. Samozřejmě to bude příznivé i pro zaměstnance třídicí linky, protože odpad nebude natolik znehodnocen klimatickými podmínkami," podotkl Boháč.

Kontejnery ale není možné umístit úplně všude, odpadové nádoby totiž musí být pro zvedací mechanismus svozového vozidla dosažitelné z vozovky, vzdálenost může být maximálně 2,5 metru. Kvůli tomu, že se kontejnery zvedají do výšky, nesmí jejich vysypávání bránit třeba vzrostlé stromy nebo elektrické vedení.

"Tento systém poprvé zavedlo město Přerov, a to zhruba před třemi lety. My jsme se o tento systém rovněž začali zajímat. Například ve Španělsku, Itálii nebo Nizozemí je tento systém většinový na území skoro celého státu," uvedl provozní náměstek OZO Ostrava Martin Boháč.

Současně doplnil, že například obsluha podzemních a polopodzemních kontejnerů, které jsou rovněž ve městě, je poměrně časově náročná. Trvá zhruba čtyři až 4.5 minuty, naproti tomu v novém systému auto dokáže popelnici se stejným objemem vysypat zhruba za 40 vteřin.

Prvních 271 kontejnerů chce společnost rozmístit do poloviny příštího roku. "Pokud se systém osvědčí a věříme, že ano, tak určitě budeme nakupovat kontejnery dál a systém rozšiřovat," uvedl Boháč. Odhaduje, že během tří až pěti lety by v Ostravě mohlo být až 5000 těchto kontejnerů, což je zhruba polovina celkového počtu.

Kontejnery společnost pořídila ve Španělsku, stály asi deset milionů korun. Svozová vozidla jsou ze Španělska a Nizozemska a stála zhruba 17 milionů korun. Společnost očekává návratnost investice zhruba do tří až čtyř let.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
