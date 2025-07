České Budějovice zřídily první přívoz pro pěší a cyklisty ve městě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

České Budějovice zřídily první přívoz pro cyklisty a pěší ve městě. Převeze zájemce přes Vltavu v Českém Vrbném. Na obou stranách řeky vedou cyklostezky, ale na pravém břehu bude její část kvůli stavbě severního silničního obchvatu uzavřena. Proto se radnice rozhodla propojit oba břehy pomocí přívozu. Novinářům to řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS)."Pro letní sezonu tím navíc zatraktivníme místo v okolí kanálu v Českém Vrbném a řeky Vltavy. A samozřejmě se jedná také o to, aby lidé mohli využívat cyklostezku, protože výstavba severní spojky to znemožní," uvedla.

Severní spojka propojí silnici I/20 v Českých Budějovicích s dálnicí D3. Práce na komunikaci dlouhé 2,5 kilometru začaly loni a potrvají tři roky, součástí bude osm mostů a podjezd. Náklady budou téměř dvě miliardy Kč bez DPH.

Přívoz bude zatím sloužit do konce října, vždy od středy do neděle. V letních měsících bude provozní doba od 12:00 do 20:00 a na podzim se posune do rozmezí od 11:00 do 19:00.

Cesta přívozem přes řeku potrvá přibližně tři minuty a lidé si jej budou moci přivolat mobilem, pokud by loď parkovala na druhém břehu. Přeprava bude zdarma, náklady, které činí přibližně 100 000 korun měsíčně, uhradí město.

Přívoz zatím bude fungovat do příštího roku. Primátorka však nevyloučila, že město službu nabídne i v dalších sezonách. "Uvidíme, jaká budou čísla, jak se přívoz osvědčí. A také uvidíme, jak budou cyklostezky fungovat po otevření severní spojky," řekla primátorka.

