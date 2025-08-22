https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hradec-kralove-zacal-opet-stavet-osm-let-chystanou-cyklostezku-do-mestskych-lesu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hradec Králové začal opět stavět osm let chystanou cyklostezku do městských lesů

22.8.2025 00:57 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Město Hradec Králové zahájilo osm let chystanou stavbu cyklostezky do městských lesů. Stavbaři tento týden hloubili profil budoucí stezky. První pokus o stavbu stezky z roku 2022 skončil kvůli chybám v přípravě neúspěchem. Cyklostezka bude dlouhá asi 800 metrů a povede podél silnice. Její trasa se přizpůsobí nově vzniklým mokřadům.
 
Budovaný úsek cyklostezky je mezi vstupem do lesů u Zděné boudy a lesním hřbitovem. Dosud trasu musejí cyklisté a bruslaři zdolat po úzké silnici zvané Hradečnice společně s auty a autobusy městské hromadné dopravy.

Při první stavbě cyklostezky staveniště na jaře 2023 zatopila spodní voda a vytvořila trvalé mokřady. Původní projektant podle radnice neudělal hydrogeologické a geologické posouzení lokality. Na zatopeném staveništi se následně rozmnožili různí chránění živočichové a stavba se zastavila. Se stavební firmou se radnice loni dohodla na ukončení smlouvy a projekt nechala předělat.

Podle nového projektu stezka nebude přímá, ale její trasa se přizpůsobí mokřadům, zvýšené hladině spodní vody a vyhne se cenným stromům. Úsek stezky se zhruba o desetinu prodlouží. Vedle cesty budou lavičky, stojany na kola a odpadkové koše, počítá se i s piknikovými loukami.

Součástí nynějších prací je i odchyt a přemístění chráněných živočichů ze stavby. V koridoru stezky jsou rozmístěné takzvané migrační bariéry. "V lokalitě se bude pohybovat těžká technika, s ohledem na to bylo třeba zajistit přemístění chráněných živočichů. Věc řešíme s odborníky, se kterými jsme zároveň vytipovali vhodná záchranná opatření," uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Adam Záruba (Změna pro Hradec). V lokalitě se vyskytují především skokani, ropuchy, čolci, ještěrky a slepýši.

Přerušení stavby město využilo ke koordinaci s energetiky, jejichž kabely povedou k lesnímu hřbitovu v trase se stezkou. Předtím se plánovala kabelová trasa na opačné straně silnice, kvůli níž by se musely kácet stromy. Sítě k lesnímu hřbitovu radnice potřebuje proto, že má v plánu rozvoj hřbitova, včetně postavení obřadní síně.

Dílo za 16,9 milionu korun bez DPH by mělo být hotové do konce roku. V minulosti podle původního projektu radnice na stavbu kalkulovala asi s deseti miliony korun. Navýšení ceny je podle radnice dáno změnami a rozšířením projektu, projevil se i inflační nárůst cen stavebních prací. Město na stavbu získalo od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci 7,2 milionu korun a i přes zdržení celého projektu se mu ji podařilo zachovat.

Městské lesy na jihovýchodním okraji Hradce Králové o rozloze 3800 hektarů slouží hlavně k rekreaci. Ročně je navštíví asi milion lidí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Singletrack Foto: William Hook Unsplash U Vápenic v Bílých Karpatech by mohly vzniknout terénní trasy pro cyklisty Panorama Českých Budějovic Foto: Depositphotos České Budějovice zřídily první přívoz pro pěší a cyklisty ve městě Cyklista na cyklostezce Foto: Depositphotos Stavba cyklostezky do lesů u Hradce Králové by mohla začít na podzim. Trasa se přizpůsobí nově vzniklým mokřadům

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 17

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 16

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 182

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 29

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 13

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 7

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist