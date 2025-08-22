Hradec Králové začal opět stavět osm let chystanou cyklostezku do městských lesů
Při první stavbě cyklostezky staveniště na jaře 2023 zatopila spodní voda a vytvořila trvalé mokřady. Původní projektant podle radnice neudělal hydrogeologické a geologické posouzení lokality. Na zatopeném staveništi se následně rozmnožili různí chránění živočichové a stavba se zastavila. Se stavební firmou se radnice loni dohodla na ukončení smlouvy a projekt nechala předělat.
Podle nového projektu stezka nebude přímá, ale její trasa se přizpůsobí mokřadům, zvýšené hladině spodní vody a vyhne se cenným stromům. Úsek stezky se zhruba o desetinu prodlouží. Vedle cesty budou lavičky, stojany na kola a odpadkové koše, počítá se i s piknikovými loukami.
Součástí nynějších prací je i odchyt a přemístění chráněných živočichů ze stavby. V koridoru stezky jsou rozmístěné takzvané migrační bariéry. "V lokalitě se bude pohybovat těžká technika, s ohledem na to bylo třeba zajistit přemístění chráněných živočichů. Věc řešíme s odborníky, se kterými jsme zároveň vytipovali vhodná záchranná opatření," uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Adam Záruba (Změna pro Hradec). V lokalitě se vyskytují především skokani, ropuchy, čolci, ještěrky a slepýši.
Přerušení stavby město využilo ke koordinaci s energetiky, jejichž kabely povedou k lesnímu hřbitovu v trase se stezkou. Předtím se plánovala kabelová trasa na opačné straně silnice, kvůli níž by se musely kácet stromy. Sítě k lesnímu hřbitovu radnice potřebuje proto, že má v plánu rozvoj hřbitova, včetně postavení obřadní síně.
Dílo za 16,9 milionu korun bez DPH by mělo být hotové do konce roku. V minulosti podle původního projektu radnice na stavbu kalkulovala asi s deseti miliony korun. Navýšení ceny je podle radnice dáno změnami a rozšířením projektu, projevil se i inflační nárůst cen stavebních prací. Město na stavbu získalo od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci 7,2 milionu korun a i přes zdržení celého projektu se mu ji podařilo zachovat.
Městské lesy na jihovýchodním okraji Hradce Králové o rozloze 3800 hektarů slouží hlavně k rekreaci. Ročně je navštíví asi milion lidí.
reklama