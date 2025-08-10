U Vápenic v Bílých Karpatech by mohly vzniknout terénní trasy pro cyklisty
Provozovatelé o záměru jednají s dotčenými orgány a samosprávami, od nichž potřebují souhlas. Místa, kudy by mohly traily vést, se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty proslulé svými orchidejovými loukami. Majitelem pozemků je obec Komňa na Uherskohradišťsku, nacházejí se však v katastru obce Vápenice. "Každý po nás chce spoustu vyjádření ... Myslím si, že jsme tak v půli cesty a věříme, že se nám podaří všem vysvětlit, že chceme využít krásné přírody, aby tam byly krásné lesní traily," uvedl Zemek.
O plánu na výstavbu trailů informovali provozovatelé Správu Chráněné krajinné oblasti (SCHKO) Bílé Karpaty. ČTK to potvrdil její pracovník Bohumil Jagoš. "Napsali jsme jim, co všechno je potřeba doložit k tomu, abychom se mohli vyjádřit, zda záměr může ovlivnit zájmy ochrany přírody, nebo ne. Jednak je to ve druhé zóně CHKO. Pak je to součástí evropsky významné lokality. A pak máme doložený přímo ze sjezdovky výskyt zvláště chráněných druhů, především rostlin. Se všemi těmito věcmi je potřeba se vypořádat, než bude rozhodnuto, jestli záměr podpořit, nebo ne," řekl Jagoš.
Souhlas potřebují provozovatelé také od zastupitelstev ve Vápenicích a Komni. Vápenický starosta Ferdinand Kubáník (za Za rozvoj Vápenic) zřízení trailů podporuje. "Myslím, že od nás asi schválení dostanou, pokud se budou chovat normálně vůči pozemkům a sousedským vztahům. Byl bych rád, kdyby to tam bylo," uvedl starosta.
Starostka Komni Marie Kročilová řekla, že obec nemá o záměru dostatek informací a provozovatelé jí zatím nedodali některé slíbené podklady. Na dotčených pozemcích podle ní hospodaří společnost Lesy Komňa vlastněná obcí. "Pakliže přijdeme, a teď já nevím, o pět nebo deset hektarů, tak je to pro mě ztráta. Nejenom ekonomická, ale i svým způsobem ekologická. Ať mi nikdo neříká, že tam trail nijak nenaruší ten půdní pokryv. Máme tam ještě myslivce, to je další spolek, který by to ovlivnilo," řekla Kročilová (za Komňané – nezávislí kandidáti).
Obavy některých místních, že jde o megalomanský projekt, Zemek odmítá. Inspirací pro traily v Bílých Karpatech jsou mu úspěšně fungující Rychlebské stezky, tedy traily u obce Černá Voda na Jesenicku. Sám má letitou zkušenost s provozováním trailu ve Vlčnově na Uherskohradišťsku, s jehož stavbou a údržbou pomáhají i děti. Obdobně by tomu podle něj mohlo být v Bílých Karpatech. Všechna potřebná povolení by provozovatelé rádi získali do konce roku, případně začátkem roku 2026. Pokud se jim to podaří, první trail by podle Zemka mohl začít fungovat v příštím roce.
reklama