Hradci Králové hrozí od ČIŽP pokuta za stavbu stezky na okraji hradeckých lesů

30.12.2025 18:02 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Městu Hradec Králové hrozí pokuta za porušení zákonů na ochranu životního prostředí při stavbě stezky na okraji hradeckých městských lesů. Správní řízení vede Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Město stezku budovalo přesto, že nemělo od krajského úřadu výjimku pro zásah do biotopu živočichů, kteří v místě stavbě jsou. ČTK to zjistila u představitelů radnice a inspekce. Stezka přišla na 17 milionů korun bez DPH, město ji otevřelo 4. prosince.
 
Na stavbě, která začala v srpnu, se podle radnice v zatopené bývalé stavební jámě objevili chránění živočichové, kteří nebyli zahrnutí ve vydané výjimce pro stavbu. "Když jsme ty druhy zjistili, stavbu jsme zastavili a požádali o výjimku na nové druhy," uvedl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09). V té době podle něj vzniklo krátké časové okno, kdy stavební práce pokračovaly a nová výjimka ještě nebyla vydaná.

"Máme podezření na to, že nebyly dodrženy některé zákony na ochranu životního prostředí," řekla ČTK bez bližších podrobností ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Jana Štěpánková. Věcí se inspekce podle ní zabývá na základě podnětu, který dostala v době, když již stezka byla téměř hotová.

Postup města a úřadů v textu na serveru ekolist.cz podrobila kritice bioložka Blanka Mikátová, podle které při stavbě zmizela tůň s výskytem zvláště chráněných druhů. "Zatímco v terénu už se rozprostíral štěrk nové cyklostezky, potřebná výjimka k zásahu do biotopu byla teprve vydávána – a i ta byla v rozporu se zákonem," uvedla Mikátová. Město podle ní na stavbu žádnou výjimku nemělo, protože ta původní z roku 2023 se týkala jiného projektu stezky.

Město podle Řádka věří, že případná sankce bude na dolní hranici. "Zareagovali jsme, jak nejrychleji to bylo možné. Věřím že ČIŽP zohlední maximálně odpovědný přístup města. Rozhodně není cílem města jakkoliv poškozovat cenné části přírody," uvedl Řádek.

Zhruba 800 metrů dlouhý úsek u vstupu do městských lesů se město po letech příprav pokusilo vybudovat v roce 2022, projekt ale skončil neúspěchem. Staveniště na jaře 2023 zatopila spodní voda a vytvořila trvalé mokřady. Původní projektant podle radnice neudělal hydrogeologické a geologické posouzení lokality. Na zatopeném staveništi se rozmnožili různí chránění živočichové a stavba se zastavila.

Radnice následně nechala projekt předělat. Projektanti trasu stezky podle města přizpůsobili mokřadům, zvýšené hladině spodní vody, stezka se vyhnula i cenným stromům. Součástí stavby byl i odchyt a přemístění chráněných živočichů. V oblasti žijí především skokani, ropuchy, čolci, ještěrky a slepýši.

Stezka vedoucí od Zděné boudy k lesnímu hřbitovu především zvýšila bezpečnost chodců, cyklistů a bruslařů. Do prosince museli používat silnici zvanou Hradečnice společně s auty a autobusy městské hromadné dopravy. Městské lesy na jihovýchodním okraji Hradce Králové o rozloze 3800 hektarů slouží hlavně k rekreaci. Ročně je navštíví zhruba milion lidí.

