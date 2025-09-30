https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesko-pokrocilo-v-ekologii-ale-zustava-energeticky-narocne-rika-zprava-eu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Česko pokročilo v ekologii, ale zůstává energeticky náročné, říká zpráva EU

30.9.2025 01:46 (ČTK)
Diskuse: 10
Zdroj | Depositphotos
Česko v posledních desetiletích výrazně pokročilo v oddělování environmentální zátěže od hospodářského růstu. Země však zůstává jednou z nejnáročnějších ekonomik EU z hlediska spotřeby energie, uhlíku i zdrojů, a to zejména kvůli silné průmyslové základně a závislosti na fosilních palivech. Vyplývá to z nejucelenější zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o stavu životního prostředí, která je zveřejňována jednou za pět let.
 
Zelená transformace přináší České republice řadu výzev, které ještě zhoršila ruská agrese proti Ukrajině, jež má na Česko významný dopad, píše se v jedné z částí dokumentu. Navzdory těmto překážkám ale země i nadále pokračuje ve snaze o dekarbonizaci své ekonomiky a plnění evropských klimatických cílů do roku 2030. Klíčovou roli přitom hrají nové politiky na podporu udržitelné dopravy, renovací budov a investice do čisté energie i recyklace.

Národní strategie v oblasti energetiky se pak zaměřuje na omezení závislosti na ruských fosilních palivech a posílení výroby domácí čisté energie. "Tyto kroky jsou nezbytné pro zajištění energetické bezpečnosti země a urychlení přechodu k čistším technologiím," uvádí zpráva EEA.

Při popisu situace v Česku zpráva uvádí, že český energetický sektor postupně přechází z pevných fosilních paliv na zvyšování využívání obnovitelných zdrojů energie, přičemž stále se spoléhá na jadernou energii.

"Stále je ale zapotřebí zlepšit energetickou účinnost a spotřebu," dodává dokument. Emise skleníkových plynů se od roku 1990 snížily o 47,8 procenta a Česká republika podle zprávy pracuje na splnění cíle EU v oblasti snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55 procent.

Přibližně 14 procent českých domácností stále používá k vytápění pevná fosilní paliva, přičemž uhlí tvoří zhruba 12 procent topného paliva, uvádí agentura EEA. Nedávná energetická krize přitom vedla některé domácnosti k tomu, aby v používání uhlí pokračovaly nebo na něj přešly kvůli vysokým nákladům na alternativní způsoby vytápění.

Dopravní sektor je pak z hlediska dekarbonizace nejméně pokročilý, s rostoucí spotřebou energie a více než devadesátiprocentní závislostí na fosilních palivech. Česko má podle nové zprávy třetí nejnižší podíl registrací nových bateriových elektromobilů v členských státech EU.

Zprávu o životním prostředí v Evropě zveřejňuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) každých pět let. Zpráva Europe’s environment 2025 je sedmou zprávou z této řady, kterou EEA od roku 1995 vydává.

Online diskuse

Všechny komentáře (10)
Jaroslav Řezáč

30.9.2025 07:59
to, že naše hospodářství je energeticky náročné, není trestné, ale v případě Bruselu asi ano...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2025 09:08
Náš průmysl je energeticky náročný a je závislý na fosilních energiích, ale naše vláda poměrně velmi dobře pomáhá rozvoji OZE a celkové dekarbonizaci. Velmi cením odstřižení od ruské ropy i plynu, velmi cením řadu ekologických opatření. Bohužel, nejsme Polsko, kde jede mohutně FVE, VTE, v jádru jsme se taky pochlapili a ve výstvbě dálnic taky. Jenže to asi těmito volbami končí, sorry jako, já dezoláty volit nebudu.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

30.9.2025 09:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy zase melete blláboly, bylo by s podivem, aby jedna z nejprůmyslovějších zemí Evropy nebyla energeticky náročná.
Jak jsme se prosím pochlapili v tom jádře? Za současné vlády se pouze dokončují dálnice, které minulá vláda připravila. Volte si koho chcete, jste zřejmě podobný lhář, nebo snad mafián?
Odpovědět
PE

Petr Elias

30.9.2025 09:53 Reaguje na Milan Dostál
Zase na druhou stranu celá řada projektů - D3, D11, D35, atd. - byla připravena a započala už za Sobotky a koblihář s podržtaškou to pak akorát s velkou pompou otevírali. :D
Odpovědět
MD

Milan Dostál

30.9.2025 10:03 Reaguje na Petr Elias
Ok, tak to má být, jinak se nikdy nikam neposuneme, pokud budeme jen najust ničit co ti předchůdci začali půjdeme do kopru. Je to vidět ve výše zmíněném Polsku, sice se také hádají mezi sebou, ale jsou také schopní se domluvit na strategii směřování státu, my jen odezíráme co ti druzí a zájem vlastního státu jde na druhou kolej.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.9.2025 10:06 Reaguje na Milan Dostál
Ten pan po budování SSSR, kam jezdil vydělávat rublíky,
procitl jako rozvědčík PP a nyní je rusobijec a obrovský
fanda bruselské politiky. Je typický příklad "prekabátníka",
který spoléhá na krátkou lidskou paměť, jako jeho soused
z Brna NUTELA s bitkoinistou donem Pablo a jinými výtečníky
z brněnské party. Jeho taktikou je Goebelsovské omílání lží
tak dlouho, až někdo uvěří, že jsou pravdou. On už těm lžím
snad i sám věří stejně, jako Nutela a jeho kamarádi.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2025 09:58
Putinovi agenti, zelení a EK, odvádějí dobrou práci: Česko vyhazuje peníze za nesmysly: mj. OZE a další "dotovanou ekologii" a ničí si průmysl, který jediný je schopen vyrobit zbraně a další prostředky, které by mohly Rusko přinejmenším odstrašit od našeho napadení, protože by za něj zaplatilo příliš.
MMCH, je nutno zavést / obnovit vojenský výcvik, a to pro veškeré obyvatelstvo, a je nutné zavést po vzoru Švýcarska miliční systém, kdy při písknutí mobilizace vytáhnou rodiče ze skříně uniformu, z jednoho trezoru kvéry, z druhého munici, děti dají speciální službě (péče o děti v případě války) a odpochodují na shromaždiště svých jednotek.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

30.9.2025 10:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Zas to nepřehánějte, Rusko se plácá na statické frontě, na konvenční válku s EU nemá prostředky ani mužstvo. Jinak s tím vyhazováním peněz máte pravdu. Když Zeman před 10 lety řekl, že je třeba nakupovat drony, tak se "odborníci" smáli, dnes nám jen zase ujel vlak, jak v dronech tak i v obraně proti nim.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

30.9.2025 11:00
Země však zůstává jednou z nejnáročnějších ekonomik EU z hlediska spotřeby energie, uhlíku i zdrojů, a to zejména kvůli silné průmyslové základně ...
Klíčovou roli přitom hrají nové politiky na podporu udržitelné dopravy, renovací budov a investice do čisté energie i recyklace. .........

A počítá se i s nějakým průmyslem?

Nedávná energetická krize přitom vedla některé domácnosti k tomu, aby v používání uhlí pokračovaly nebo na něj přešly kvůli vysokým nákladům na alternativní způsoby vytápění............

Nerad bych se dožil toho, abych v příští energetické krizi musel shánět nějaké pneumatiky. Ty hoří dobře a dlouho, a vydají hodně tepla.

Jinak k těm "zeleným vizím" jeden názor z dezolátského webu:
https://pravyprostor.net/kdyz-vam-srdce-bije-jen-obcas-zemrete-pravda-o-obnovitelne-elektrine/

Ale i něco optimistického:
https://pravyprostor.net/na-obycejny-zivot-podle-jurecky-staci-6-950-kc-aneb-syty-hladovemu-neveri/
Odpovědět
pk

pepa knotek

30.9.2025 11:42
Politika dvojího metru je v EU do očí bijící, nás kritizují za tradiční strojírenský a chemický průmysl, kde ještě máme znalosti a odborníky, ale energeticky nenáročné zemědělství a potravinářství u nás likvidují - potravinová soběstačnost na úrovni 20 - 50 % dle komodit oproti devadesátým letům. Kupodivu vůbec nevadí, že např. hutní průmysl v Itálii je EU štědře dotován. Italská vláda, na rozdíl od té naší, se stará aby prosperoval, protože to zemi a obyvatelstvo živí.
Odpovědět

