Česko pokročilo v ekologii, ale zůstává energeticky náročné, říká zpráva EU
Národní strategie v oblasti energetiky se pak zaměřuje na omezení závislosti na ruských fosilních palivech a posílení výroby domácí čisté energie. "Tyto kroky jsou nezbytné pro zajištění energetické bezpečnosti země a urychlení přechodu k čistším technologiím," uvádí zpráva EEA.
Při popisu situace v Česku zpráva uvádí, že český energetický sektor postupně přechází z pevných fosilních paliv na zvyšování využívání obnovitelných zdrojů energie, přičemž stále se spoléhá na jadernou energii.
"Stále je ale zapotřebí zlepšit energetickou účinnost a spotřebu," dodává dokument. Emise skleníkových plynů se od roku 1990 snížily o 47,8 procenta a Česká republika podle zprávy pracuje na splnění cíle EU v oblasti snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55 procent.
Přibližně 14 procent českých domácností stále používá k vytápění pevná fosilní paliva, přičemž uhlí tvoří zhruba 12 procent topného paliva, uvádí agentura EEA. Nedávná energetická krize přitom vedla některé domácnosti k tomu, aby v používání uhlí pokračovaly nebo na něj přešly kvůli vysokým nákladům na alternativní způsoby vytápění.
Dopravní sektor je pak z hlediska dekarbonizace nejméně pokročilý, s rostoucí spotřebou energie a více než devadesátiprocentní závislostí na fosilních palivech. Česko má podle nové zprávy třetí nejnižší podíl registrací nových bateriových elektromobilů v členských státech EU.
Zprávu o životním prostředí v Evropě zveřejňuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) každých pět let. Zpráva Europe’s environment 2025 je sedmou zprávou z této řady, kterou EEA od roku 1995 vydává.
Online diskuse
Všechny komentáře (10)
Jaroslav Řezáč30.9.2025 07:59
Pavel Hanzl30.9.2025 09:08
Milan Dostál30.9.2025 09:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak jsme se prosím pochlapili v tom jádře? Za současné vlády se pouze dokončují dálnice, které minulá vláda připravila. Volte si koho chcete, jste zřejmě podobný lhář, nebo snad mafián?
Petr Elias30.9.2025 09:53 Reaguje na Milan Dostál
Milan Dostál30.9.2025 10:03 Reaguje na Petr Elias
Břetislav Machaček30.9.2025 10:06 Reaguje na Milan Dostál
procitl jako rozvědčík PP a nyní je rusobijec a obrovský
fanda bruselské politiky. Je typický příklad "prekabátníka",
který spoléhá na krátkou lidskou paměť, jako jeho soused
z Brna NUTELA s bitkoinistou donem Pablo a jinými výtečníky
z brněnské party. Jeho taktikou je Goebelsovské omílání lží
tak dlouho, až někdo uvěří, že jsou pravdou. On už těm lžím
snad i sám věří stejně, jako Nutela a jeho kamarádi.
Jan Šimůnek30.9.2025 09:58
MMCH, je nutno zavést / obnovit vojenský výcvik, a to pro veškeré obyvatelstvo, a je nutné zavést po vzoru Švýcarska miliční systém, kdy při písknutí mobilizace vytáhnou rodiče ze skříně uniformu, z jednoho trezoru kvéry, z druhého munici, děti dají speciální službě (péče o děti v případě války) a odpochodují na shromaždiště svých jednotek.
Milan Dostál30.9.2025 10:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Jaroslav Pokorný30.9.2025 11:00
Klíčovou roli přitom hrají nové politiky na podporu udržitelné dopravy, renovací budov a investice do čisté energie i recyklace. .........
A počítá se i s nějakým průmyslem?
Nedávná energetická krize přitom vedla některé domácnosti k tomu, aby v používání uhlí pokračovaly nebo na něj přešly kvůli vysokým nákladům na alternativní způsoby vytápění............
Nerad bych se dožil toho, abych v příští energetické krizi musel shánět nějaké pneumatiky. Ty hoří dobře a dlouho, a vydají hodně tepla.
Jinak k těm "zeleným vizím" jeden názor z dezolátského webu:
https://pravyprostor.net/kdyz-vam-srdce-bije-jen-obcas-zemrete-pravda-o-obnovitelne-elektrine/
Ale i něco optimistického:
https://pravyprostor.net/na-obycejny-zivot-podle-jurecky-staci-6-950-kc-aneb-syty-hladovemu-neveri/