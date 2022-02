Česko v čele EU povede jednání o zásadních normách, včetně přechodu k nízkouhlíkové ekonomice

Foto | Christian Lue / Christian Lue / Unsplash

Mezi zásadní úkoly půlročního českého předsednictví Evropské unie bude ve druhém pololetí letošního roku patřit schválení norem týkajících se digitalizace či přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, které nestihne dokončit Francie jako současná předsednická země. Po jednání s vedoucími představiteli unijních institucí se na tom na začátku února shodli předsedové českých parlamentních komor Miloš Vystrčil a Markéta Pekarová Adamová. Podle Vystrčila se jim dostalo ujištění, že si Česko stejně jako každá členská země může zvolit vlastní cestu ke klimaticky čistému hospodářství, například s využitím jaderné energie. Hovořili i o nutnosti snížit energetickou závislost na Rusku, na níž se podle nich EU shoduje.

Předseda Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny po pondělním setkání s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou hovořili mimo jiné s novou předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou. Jednali o prioritách českého předsednictví a také o schvalování důležitých unijních norem, o jejichž detailech by ve druhé polovině roku mohly členské státy s europoslanci vyjednávat. Týká se to některých částí loňského klimatického balíčku nebo pravidel pro fungování digitálního trhu a služeb. Francie předsedající EU do června má ambice dovést sedmadvacítku k jejich schválení, avšak pokud to nestihne, bude pokračování na Česku. "Zejména u těch digitálních návrhů je to očekávatelné a my jsme na to připraveni," podotkla Pekarová Adamová. Maltské političce, která má podle ní vřelý vztah k Česku, věnovala obraz s postavou Václava Havla, kterého Metsolaová připomněla ve své řeči při nástupu do funkce.

Klíčovou prioritou Evropské komise bude i v době českého předsednictví směřování EU ke klimatické neutralitě. Podle Vystrčila místopředseda unijní exekutivy Frans Timmermans oba české politiky ujistil, že Brusel uznává rozdílnost výchozích pozic jednotlivých zemí a umožňuje jim vlastní cestu k udržitelné ekonomice, pokud k věci přistupují racionálně a ne ideologicky.

"Snažili jsme se vysvětlit, proč si myslíme, že jedinou cestou, která je v případě České republiky realistická, tedy zachová sociální smír a ČR si udrží konkurenceschopnost, je využití i jaderné energie," řekl Vystrčil. Timmermans podle něho hovořil o co nejširším využívání obnovitelných zdrojů, jádro však respektuje.

Metsolaová i Timmermans hovořili také o snižování energetické závislosti na Rusku, které podle komise může při využití více zdrojů energie srazit její rostoucí ceny a zvýšit bezpečnost dodávek. "Závislost na malém počtu, nebo dokonce jednom zdroji, který v jiné oblasti představuje velké nebezpečí, je pro nás samozřejmě velmi riskantní,“ prohlásila Pekarová Admová v narážce na napětí způsobené ruskými vojsky na ukrajinské hranici.

